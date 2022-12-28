QNET, 2023 yılında da girişimcileri destekleyecek

Tüm dünyada 150’den fazla ülkede bağımsız temsilcisi bulunan doğrudan satış şirketi QNET, 2010 yılından bu yana faaliyet gösterdiği Türkiye’de doğrudan satış sektörüne ve çalışanlarına yatırım yapmaya ve onları desteklemeye devam ettiğini duyurdu.

Özellikle Y Kuşağı ve Z Kuşağı’nda doğrudan satış alanında daha fazla kişi gelir elde ederken, QNET doğrudan satış iş modeli aracılığıyla Türk girişimcilik sahnesini desteklemek için harika bir konuma sahip. Şirket 25 yıllık dönüm noktasına ulaşacağı ve 2023’te başarılı mirasını kutlayacağı için, bu yıl distribütör sayılarında yüzde 15 veya daha yüksek bir büyüme olacağı tahmin ediliyor.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan QNET Türkiye, Orta Asya ve Rusya Bölge Genel Müdürü Cem Geyik, “Küresel bir durgunluğa rağmen, Türk doğrudan satış endüstrisi, pandemi ve geçen yıl boyunca potansiyelini ve dayanıklılığını gösterdi. Pek çok kişi doğrudan satışın artık gelecek vaat ettiğini biliyor. Sadece sıkı çalışmalarının karşılığını aldıkları için değil, aynı zamanda bizim gibi şirketler girişimci yolculuklarından en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak için sürekli destek ve geri bildirim sağladığı için..." dedi.

Küresel satışlarda önemli büyüme

Cem Geyik, gençlerin katılımıyla bu sayıların artacağını söyledi. Geyik, geçtiğimiz iki yılda şirketin kişisel bakım ile ev ve yaşam ürünleri kategorilerinin küresel satışlarında önemli bir büyüme kaydettiğini belirtti. 2022’de şirketin HomePure Nova su filtreleme sistemi ile İsviçre’nin lüks saat ve mücevher markası Bernhard H. Mayer’in, Türkiye’deki en yüksek satış hacmini gördüğü belirtildi.

Geyik, “Birçok saygın üretici ve uluslararası kuruluş tarafından üretilip incelenen, çok çeşitli ve yüksek kaliteli geniş bir ürün portföyümüz var. Örneğin, Naturtres ve Physio Radiance kişisel bakım ürünlerimiz, pazara özgü yenilikçi bileşenler ve formülasyonlar içeriyor” şeklinde konuştu.

Şirketin 2022 yılı boyunca kazandığı ödüllere değinen Cem Geyik, “Etkili iletişim kampanyalarımız, küresel ve yerel mobil uygulamamız, benzersiz ürün portföyümüz ve bağımsız temsilcilerimizin erişebileceği çeşitli kaynaklarla ilgili NYX Ödülleri ve Stevie Ödülleri gibi birçok prestijli ödül kazandık. Aynı zamanda şirketimizin 25’inci yıldönümü olan önümüzdeki yıl için hedefimiz, ürün portföyümüzü daha da geliştirmek ve daha geniş bir kitleye ulaşmak için iletişim stratejimizi genişletmek. Pazarımıza yeni ürünler getirme planlarımız var. Diğer pazarlara da satılacak yerel ürünlere yatırım yapmak konusunda istekliyiz. Türk yapımı bitki bazlı kişisel bakım ürünleri ve organik saç bakım ürünleri gibi yeni ürünleri tanıtmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yapılan açıklamaya göre şirket, bu yıl FinGreen finansal okuryazarlık programı ile de çok sayıda sürdürülebilir program başlattı. QNET Türkiye kadınlara finansal okuryazarlık eğitimi vererek kadın girişimcileri 2023 yılında da desteklemeye devam edecek.