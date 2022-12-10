Quality of Magazine'in gecesinde yıldızlar geçidi

Türkiye’nin önde gelen cemiyet ve magazin dergisi Quality of Magazine, Cahide Palazzo’da gerçekleştirdiği yeni yıl davetiyle yine ses getirdi. Spor, sanat, siyaset ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri bu gecede buluştu.

Melike Öcalan ve Gökay Kalaycıoğlu’nun sunuculuğunu yaptığı gece, usta gazeteci ve Quality of Magazine Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci’nin açılış konuşması ile başladı. Cemiyet, iş, sanat, siyaset ve spor dünyasının önde gelen isimleri, Cahide Palazzo’nun muhteşem sahne şovları ve ardından gerçekleşen Serkan Kaya konseriyle eğlendiler.

Geceye Orhan Gencebay, Ahmet Selçuk İlkan, Cengiz Kurtoğlu, Ayhan Aşan, Aslı Hünel gibi Türkiye’nin önde gelen sanatçıları katıldı. Gece öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ‘Baba’ lakaplı sanatçı Orhan Gencebay, güzel bir gecede bir araya geldiklerini belirterek “Her sene olduğu gibi yine çok güzel bir günde bir aradayız. 2023 yılına artık sayılı günler kaldı. İnşallah bu sene, ülkemiz için, milletimiz için güzel bir yıl olur” ifadelerini kullandı. Gecenin ilerleyen bölümünde yeni yıl için hazırlanan pasta, sahnede sanatçılar ve Quality of Magazine ekibi ile birlikte kesildi.