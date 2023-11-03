Quick Art Space ilk sergisi 'Yapıntı Doğa' ile sezonu açtı

Maher Holding’in girişimiyle Quick Tower bünyesinde Mayıs 2023’te faaliyete geçen Quick Art Space, kurucu direktörü Nergis Abıyeva’nın küratörlüğündeki ilk sergiyi 28 Ekim-1 Aralık tarihleri arasında gerçekleştiriyor.

“Yapıntı Doğa” başlıklı sergide Gülçin Aksoy, Nazan Azeri, Seçil Büyükkan, Ahmet Rüstem Ekici & Hakan Sorar, Ekin Saçlıoğlu ve Özlem Şahinler’in resim, video, enstalasyon, dokuma ve heykel gibi farklı türlerdeki yapıtlarına yer verildi. İlk defa izleyicilerle buluşan eserleri de içeren sergi, Quick Tower’ın mimari özelliklerinden ve kendisini konumlama biçiminden yola çıkarak kurgulandı.

“Yapıntı Doğa”, Kozyatağı’nın kalbinde yer alan, her gün binlerce ziyaretçinin vakit geçirdiği ya da gelip geçtiği Quick Tower’ın atmosferinden yola çıkarak beyaz küp deneyiminin ötesinde bir sergi olma özelliğini taşıyor. Sergi, “Doğa deyince zihnimizde beliren yalnızca balta girmemiş ormanlar ya da uçsuz bucaksız denizler mi? İnsan eliyle doğru şekilde müdahalede bulunulan, şifalandırılan şehir alanları doğayla ilişkimizi güçlendirebilir mi? Doğa-kültür, insan-hayvan, kadın-erkek, zihin-beden, iş-ev ikiliklerinin dışına taşabilir miyiz?” gibi sorulardan yola çıkıyor. Sergi turu ve sanatçı konuşmasını içeren paralel etkinlik programı da önümüzdeki günlerde paylaşılacak.