Quick Finans'ın poliçe prim kredisi artık Corpus Sigorta'da

Türkiye’de ilk defa Quick Finans tarafından geliştirilerek kredilendirilmeye başlanan poliçe prim kredisi, Quick Sigorta’dan sonra şimdi de Corpus Sigorta müşterilerine sunuldu.

Quick Finans ve Corpus Sigorta’nın iş birliği çerçevesinde, ilk olarak Corpus Sigorta’nın bir ticari müşterisine kestiği Ürün Sorumluluk Poliçesi’nin peşin ödemesi Quick Finans tarafından kredilendirilerek 6 ay taksitli hale getirildi. Konu ile ilgili görüşlerini paylaşan Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ, "Geçtiğimiz ay duyurduğumuz yeni ürünümüz Poliçe Prim Kredisi’ni artık Corpus Sigorta’nın ticari müşterilerine de sunmaktan kıvanç duyuyoruz. Sektöre yön veren öncü bir sigorta grubunda kurulan yeni nesil finansman şirketi vizyon ve yenilikçi yaklaşımlarımızla, sigorta poliçesi primlerinin de hizmet kapsamında değerlendirilmesi suretiyle geliştirilen yeni kredi ürünümüzün, Quick Sigorta’dan sonra Corpus Sigorta acente ve sigortalılarına da önemli bir fayda oluşturduğuna inanıyoruz" dedi.

Corpus Sigorta acente ve müşterilerine önemli bir rekabet avantajı sağlayacak

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, bu ürünün sigortalarda yaşanan taksit ve kredi kartı limit sorununu çözerek sigortalıların poliçeye erişimini kolaylaştıracağını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren bu ürünü tüm sektörün hizmetine açtık. Maher Holding Sigorta Grubu’nun acentelerin finansal markete dönüştürülmesi vizyonundaki bu önemli adım, çok yeni olmasına rağmen müşterilerimiz tarafından büyük ilgi gördü. Quick Sigorta’nın ardından genişlemenin ilk adımını da Corpus Sigorta ile atıyoruz. Poliçe Prim Kredisi, Corpus Sigorta acente ve müşterilerine önemli bir rekabet avantajı sağlayacak. Önleyici sigortacılıkta fark ortaya koyan Corpus Sigorta’nın hedef kitlesi için Poliçe Prim Kredisi daha da cazip hale geliyor diyebiliriz. Ancak hatırlatmak isterim ki grubumuzun dışındaki sigorta şirketlerini de Quick Finans’ın bu ayrıcalığından faydalanmaya davet ediyoruz. Diledikleri branşta Quick Finans ile anlaşma yapıp poliçe prim kredisini sigortalılarına sunabilirler."

Çok yakında yüzde 100 online işlemler de yapılabilecek

İş birliği çerçevesinde, Quick Sigorta’dan sonra Corpus Sigorta da ticari müşterilerin poliçelerini 36 aya varan vadelerle kredilendirebilecek. Bu sayede özellikle taksit imkanı bulunmayan poliçeler ile uzun vadeli poliçelerde, müşteriler lehine nakit akışlarına uygun finansal bir çözüm hedefleniyor. Yakın zamanda, bireysel müşterilerin poliçeleri için de yüzde 100 online çalışacak şekilde Poliçe Prim Kredisi kullanılmaya başlanacak.