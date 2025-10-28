Quick Sigorta AquaChallenge'ta sporculara güvence oldu

Quick Sigorta, Quick Finans ve QCAR’ın destek verdiği ’Uluslararası Arena Aquachallenge Yüzme Şampiyonaları Gümüş Yılı’ Marmaris etkinlikleri, uluslararası alanda da ilgi ile karşılandı.

Quick Grubu’nun yer aldığı, Gümüş yılını kutlamakta olan Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonaları’nın 25’incisi, 25-26 Ekim tarihlerinde Muğla Marmaris’te yoğun rekabete sahne olan mücadelelerle tamamlandı. Yarışmalara, açık su yüzme dalında biri geçen yıl Paris Olimpiyatları olmak üzere 2 olimpiyat altın madalyası ve 4 dünya şampiyonluğu bulunan, havuzda da dünya şampiyonluğuna sahip Sharon Van Rouwendaal’ın katılımı, genç yüzücülerin yoğun ilgisi ile karşılanarak şampiyonaya renk kattı.

Quick Grubu, Türkiye’nin dört bir yanında su sporlarını destekliyor

Yüzde 48’i kadın olmak üzere 18 ülkeden 600’e yakın sporcunun toplam 9 şampiyonada 2.000’e yakın kulaç attığı yarışlarda Quick Sigorta, Quick Finans ve QCAR Mobilite, farklı parkur kategorilerinde ismini vererek organizasyonun gelişimine katkı sundu. En çok katılımın gerçekleştiği ve heyecanın yaşandığı ‘1K Açık Su Yüzme Yarışması’ QUICK sponsorluğunda gerçekleşirken, Quick Sigorta ve QCAR 3x400 metre bayrak yarışının; Quick Finans ise 4x400 metre karma bayrak yarışının isim sahibi oldu. Yarışmaların startını Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar ve Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ verdi.

"Quick markaları, su sporlarının en büyük destekçileri arasında yer alıyor"

Yüzme sporunun gelişimine katkı sunduklarını ifade eden Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, "Grup olarak sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Quick markaları, bugün su sporlarının en büyük destekçileri arasında yer alıyor ve AquaChallenge’ın da en büyük sponsorlarından biri olarak yüzme sporunun gelişimine katkı sunuyor. Bu denli köklü bir organizasyonda yer almak hem ülkemizin tanıtımı hem de gençlerimize ilham vermek açısından bizim için büyük bir gurur kaynağı. Tüm sporcuları ve hakemleri sigorta kapsamına alarak Türkiye’de eşi olmayan bir güvence modeli sunuyoruz. Bu yaklaşım, sporcuların gönül rahatlığıyla yarışmalarına, organizasyonun sürdürülebilirliğine ve spor kültürünün güçlenmesine katkı sağlıyor. Bu yıl çok geniş bir katılım oldu, umuyorum seneye bu ilgi daha da büyür ve daha çok sporcuyla bir araya gelme şansı elde ederiz" açıklamalarında bulundu.

"AquaChallenge Yüzme Şampiyonaları, ülkemizin denizlerini tanıtımında önemli bir rol üstlenmektedir"

3x400 metre yarışmasında ‘Quick Hep Genç’ takımı ile 400 metre bayrak yarışında altın madalyaya uzanan, 1K ve 2K yüzme yarışlarında da kulaç atan Quick Finans Genel Müdürü Nihat Karadağ; "Gümüş yılını kutlayan Aquachallenge, organizasyonlarında yer alan, yurt içi ve yurt dışında başarı ve ödüllere sahip parlak sporcuları ile yüzme sporuna ilgili ve yatkın her yaştan sporcuya örnek oluyor. Bu sayede ülkemizin yüzme sporuna yönelimini artırıp gençlerimizin eğitim yaşamlarına da yeni ufuklar açılmasına katkı sağlıyor. Skoda AquaUNI ve Servet Aqua Kids kategorisindeki yarışmalarla da ülkemizin yüzme sporundaki geleceğini olumlu yönde etkilemek de hedefler arasında. Açık su yüzmede, iki farklı dalda olimpiyat şampiyonu, 4 Dünya ve 8 Avrupa Şampiyonluğu ile tüm zamanların en başarılı açık su yüzücüsü olarak anılan, Sharon Van Rouwendaal’in, yarışmalar öncesi Hollanda’nın İstanbul Konsolosluğu’nda gerçekleştirilen basın buluşmasında, aktif sporu bırakma kararının ardından, yüzme sporuna deneyimleriyle katkı sunmak, sağlıklı ve zinde gençlerin yetişmesine destek olmak için dünyanın dört bir yanında bulunmaktan mutluluk duyduğunu, uluslararası standartlarda bir organizasyona destek vermenin kendisi için çok değerli olduğunu söylemesi de oldukça önemliydi. Ayrıca Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonaları, ülkemizin eşsiz denizlerinin, sahillerinin ve doğasının uluslararası bilinirlik ve tanıtımında ve sportif kapasitesinin artırılmasında da önemli bir rol üstlenmektedir" ifadelerinde bulundu.

Karadağ; Sharon Van Rouwendaal’in yarışmalara aktif katılımının, mütevazı ve sempatik tavırlarıyla sporcularla kurduğu iletişimin de hem Ülkemizin tanıtımı hem de gençlerin ilham alarak yüzme sporuna yönelmesi açısından büyük katkı sağladığını da sözlerine ekledi.

Etkinlik boyunca Quick Sigorta, Quick Finans ve QCAR stantları katılımcılara ürünlerini tanıtma fırsatı sunarken bölgedeki Quick acenteleri de stantları ziyaret ederek hem markalara hem de sporculara destek verdi.