Quick Sigorta'dan 23 Nisan etkinliği

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Quick Sigorta Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulu’nda bugün başlayan etkinlikler, yarın da devam edecek.

23 Nisan coşkusunu çocuklara yaşatmak için oyunlardan, dans ve kutlamalara etkinlik programı 24 Nisan’da Alanya Mahmutlar Quick Sigorta Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulu’nda gerçekleştirilecek. Menova Gelişim ve Quick Sigorta iş birliği ile temel eğitim düzeyindeki çocuklara farkındalık kazandırmak amacıyla düzenlenecek etkinlik, Marmara Üniversitesi Öğretim Elemanı Dr. Elif Küçükoğlu tarafından çocukların nasıl bir gelecek düşlediklerine odaklı başlatılacak. Etkinlikte, Çocuk Bayramı’nda çocuklar için coşku ve neşe dolu oyunlarla farkındalık kazandırmayı hedefleyen içerikler yer alacak.

Bu çerçevede TBMM’nin açılışının 103’üncü, Cumhuriyetin ise 100’üncü yılında ’geleceğin dünyasının bugünün çocukları tarafından kurulacağı bilinci ile planlanan’ etkinlik, erken dönemde çocuklara kazandırılacak becerilerin güvenli bir dünya için en önemli yatırım olacağı üzerine kurgulandı. Ana sınıfından 4’üncü sınıf öğrencisi çocukların yaş gruplarına göre üzerinde ayrı ayrı düşünülen uygulamalarda, ’Tahmin Et Kim?’ oyunu ile güvenli ve güvensiz davranışları ayırt etme, ’Nasıl Bir Dünya?’, oyunu ile beyin fırtınası ile gelecek tasarımı ve risk faktörlerini fark etme çalışmaları yapılacak.

İkramlar, müzik, oyun, dans ve kutlamalarla gerçekleşecek etkinlik, Quick Sigorta Gülseren-Hüseyin Doğan İlkokulu’nun farklı ülke ve kültürlerden gelen öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirilirken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşku ile kutlamanın yanı sıra barış dolu bir dünyada güvenli yaşam kültürü için farkındalık sağlayacak.

Etkinliğin 23 Nisan’da açılışı yapılan ilk bölümünde ise çocukların kendilerini güvenli hissettikleri ortamları ifade etmeleri amacıyla, ’en güvenli yer’ temalı resimler yapmaları istendi. “Güvenli Bir Gelecek İçin Barış Dolu Çocuklar” sanal sergileri planlanarak sanal ortamda ziyarete açıldı. Bu resimler her sınıf için oluşturulan sanal müzeler ile okul içinde ve ailelerle paylaşıldı. Menova Gelişim öğrencilerinin 23 Nisan’a özel “Güvenli Bir Gelecek İçin Barış Dolu Çocuklar” sanal resim sergisi için Artsteps internet adresi ziyaret edilebilecek.