Rachid Ghezzal formasına kavuştu

Beşiktaş'ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, Sivasspor karşılaşmasıyla birlikte uzun süreli sakatlığının ardından formasına kavuştu.

Rachid Ghezzal formasına kavuştu
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Beşiktaş’ın Cezayirli futbolcusu Rachid Ghezzal, Sivasspor karşılaşmasıyla birlikte uzun süreli sakatlığının ardından formasına kavuştu.

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Sivasspor’u 2-0 mağlup ederken, siyah-beyazlılarda Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal uzun süreli sakatlığının ardından ilk kez oynadı. Ghezzal karşılaşmanın 88. dakikasında Gedson Fernandes’in yerine oyuna dahil oldu.

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Cezayirli futbolcu, geçen sezonun 31. haftasında oynanan Ümraniyespor müsabakasında sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.