Radar Caddesi'nin asfaltı yenileniyor

Yalova Belediyesi, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresindeki iyileştirme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bu çerçevede Radar Caddesi’ndeki bozuk olan asfalt zeminin söküm işlemlerine başladı.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, çalışmaları yerinde inceledi. 1 kilometre uzunluğundaki caddenin söküm işlemlerinin tamamlanmasının ardından 2 bin 400 ton asfaltın zemin ile buluşacağını ifade eden Tutuk, sezona hızlı bir giriş yaptıklarını kaydetti. Tutuk, Yalova’da değişimin A’dan Z’ye devam ettiğini ifade eden Tutuk, “Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Yalova’ya kazandırılmasıyla çevre ve yan yollarda yenileme ve düzenleme ihtiyacı doğdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından yapılan Yalova Otogar Kavşağı Köprüsü ve Bağlantı Yollarını geçtiğimiz yıl kullanıma açmıştık” dedi.

Yalova Belediyesi’nin trafik güvenliği ve seyahat konforunu arttırmak adına da yan yollarda çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Tutuk, “Radar Caddesi’nin Şehir Mezarlığı ile hastane arasında kalan bölgede çalışma başlattık. Şehir içi trafiğine alternatif yollardan biri olan Radar Caddesi’nde çalışmalarınızı ivedilikle tamamlayarak yolu tekrar kullanıma açacağız. Hastane ve çevresini planladığımız takvim çerçevesinde yenilemeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.