Radar noktaları artık tek haritada!

İçişleri Bakanlığı, trafik güvenliğini artırmaya yönelik yeni bir dijital uygulamayı devreye aldı. “İller Arası Radar ve Kontrol Noktası Uygulama Sayıları” sistemi sayesinde sürücüler, şehirler arası yolculuklarında karşılaşacakları radar noktaları, hız koridorları ve kontrol noktalarına ilişkin bilgilere artık tek bir platform üzerinden ulaşabilecek.

30 dakikada bir güncelleniyor

Bakanlığın internet sitesi üzerinden erişilebilen uygulama, yaklaşık 30 dakikada bir güncelleniyor. Bu sayede sürücüler, anlık denetim yoğunluklarını takip edebiliyor. Sistem, hız kurallarına uyumu artırmayı ve trafikte denetim süreçlerini daha şeffaf hale getirmeyi hedefliyor.

Güzergâh seç, bilgiyi gör

Uygulamada yer alan “Nereden” ve “Nereye” alanlarına il ve ilçe bilgisi girilerek rota oluşturulabiliyor. Oluşturulan güzergâh üzerinden radar noktaları, hız koridorları ve kontrol noktalarının sayısı görüntülenebiliyor.

Yetkililer, uygulamanın sürücülerde farkındalık oluşturacağını ve trafik kazalarının azaltılmasına katkı sağlayacağını belirtiyor.