Radar tespit cihazı olan araç yakalandı

Balıkesir-Bursa yolunda bulunan uygulama noktasında, bir aracın önünde radar tespit cihazı tespit eden Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ekipleri araç sürücüsü ve ona yardım eden kişi hakkında işlem yaptı.

Balıkesir Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir - Bursa yolu 46’ncı kilometrede bulunan uygulama noktasında bir araç önünde radar tespit cihazı tespit etti. Aracı takibe alan ekipler park halindeki araçta arama yaptı. Araç sürücüsü C.K’nin cihazı sökerek yanında bulunan S.K’ye verdiği ve S.K.’nin de radar tespit cihazını lavobaya sakladığı tespit edildi. Ekipler lavobada buldukları radar tespit cihazının cihaza el koyarken, sürücü C.K. ve delil karartmak suçu işleyen S.K. adli işlemler için polis merkezine götürüldü.