Radara yakalanmayan yerli ve milli kamikaze dron üretildi

Yeli ve milli olarak geliştirilen kamikaze dronlar radara yakalanmayarak düşman tehdidini engelliyor. Türk savunma firması olan Sekizaltmış Teknoloji ve Savunma Sanayi A.Ş Yönetim Kurumu Başkanı Ensar Çalışkan, "120 kilometre menzile sahip gözetleme ve kamikaze dronlarımız mevcut. Bunlar üzerindeki özel boyalardan dolayı radara yakalanmayan ve kolay hedefe ulaşabilen özelliklere sahip. 15 kilometre menzillerde görev icra edebilen kamikaze gözetleme ve jammera karşı korumalı fiber optik kablolu ürün gamlarımız bulunmakta. Elektronik harpte düşman tehditlerini engellemek en önemli görevimiz. Antenlerimizden, güç kaynaklarımıza kadar yerli orak üretiyoruz" dedi.

Türk Savunma Sanayii’sinin gelişmesiyle Türkiye’nin dışa bağımlılığı azalmaya devam ediyor. Türk savunma firması olan Sekizaltmış Teknoloji ve Savunma Sanayi A.Ş tarafından üretilen son teknoloji yerli ve milli ürünleri dikkat çekiyor. Kamikaze dron ailesi, radar sistemi, jammer sistemi, FVP dronlara askeri ve personeli korumak için çanta modelinde geliştirilen jammer dikkat çekiyor.

İnsansız hava aracı çözümleri üyeleri içinde N.E 3.14 Kamikaze ve N.E 3.14 Rasat yer alıyor. N.E 3.14 Kamikaze, 125 kilometre maksimum hız, 5 kilogram maksimum yük, 90 kilometre operasyon mesafesi, 3 bin metre maksimum irtifaya sahip. N.E 3.14 Rasat ise, 125 kilometre maksimum hız, 70 dakikada havada kalabilme süresi, 50 kilometre menzil, 3 bin metre maksimum irtifa, 90 kilometre operasyonel uçuş hızına sahip olma özelliği taşıyor. Canavar olarak isimlendirilen MS23 Elektronik Harp Sisteminin ise, 120 kilometre menzil, Radar, Hardkill, DF sistemleri ile entegre çalışabilme, her bantta 100 Watt çıkış gücü, ayarlanabilir RF çıkış gücü ve tek komutla hedefe angaje olabilme özelliğine var.

"Kamikaze dronlarımız üzerindeki özel boyalardan dolayı radara yakalanmayan ve kolay hedefe ulaşabilen özelliklere sahip"

Elektronik harpte düşman tehdidini önlemeyi amaçladıklarını vurgulayan Türk savunma firması olan Sekizaltmış Teknoloji ve Savunma Sanayi A.Ş Yönetim Kurumu Başkanı Ensar Çalışkan, "Elektronik harp alanında uzmanlaşmış bir firmayız. Sadece elektronik harp ailesi değil insansız hava araçları ve FVP dronlar da bulunuyor. Elektronik harp bizim en mahir olduğumuz alan. Arkamda görmüş olduğunuz MS23 elektronik harp cihazı yaklaşık 120 kilometrede İHA’ların görev icra etmesini engelleyen bir cihaz. Aynı zamanda insansız hava araçlarımız mevcut. 120 kilometre menzile sahip gözetleme ve kamikaze dronlarımız mevcut. Bunlar da elektrikli motor bulut altı uçuşlar icra ettiğinden dolayı üzerindeki özel boyalardan dolayı radara yakalanmayan ve kolay hedefe ulaşabilen özelliklere sahip. Bir diğer ürünlerimiz de FVP ailemiz. 5, 10 ve 15 kilometre menzillerde görev icra edebilen kamikaze gözetleme ve jammera karşı korumalı fiber optik kablolu ürün gamlarımız bulunmakta. Elektronik harpte düşman tehditlerini engellemek en önemli görevimiz. Yüzde 99 yerlilik oranımız mevcut. Hiçbir şekilde dışarıdan herhangi bir ürün alıp da bir entegrasyonla ya da dış paket değişimiyle bir ürün yapmıyoruz. Antenlerimizden, güç kaynaklarımıza kadar tamamını yerli orak üretiyoruz. Ürünlerimiz şirketimiz bünyesinde yerli mühendisler ve yerli imkanlarla yapılmakta" dedi.