Radarı gözetlemek tarih oluyor

Trakya’da Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri devreye alındı. Sürücüler, sadece radar aracının olduğu bölgede değil, yol boyunca hızını kontrol altında tutmaya çalışacak.

Şehirlerarası karayollarında kazaların yoğunlukla meydana geldiği güzergahlarda hızdan kaynaklı trafik kazalarını önlemek ve güvenli trafik akışını temin etmek amacıyla Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri sınırları içerisinde çalışmaları sonuçlandırılan 33 Ortalama Hız İhlal Tespit Sisteminin 2 Ekim 2023 tarihli Bakanlık Olur’u doğrultusunda "Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri" hız ihlallerinin verileri Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik ve Denetleme Şube Müdürlüğünce 2 Ekim tarihinden itibaren idari yaptırım karar tutanağına dönüştürülmeye başlandı.

Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemlerinin kurulduğu yollarda artık trafikte radar aracını gözetlemekte tarih oluyor. Sürücüler, sadece radar aracının olduğu bölgede değil, yol boyunca hızını kontrol altında tutmaya çalışacak.

Hız koridorunun bulunduğu güzergahlarda sürücülerin bilgilendirilmesi adına gerekli işaretlemeler hız koridorlarının girişlerine asılarak Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri ile yapılan hız ihlali denetimlerinde, sürücüler üzerindeki trafik güvenliği algısının güçlendirilmesi ve algılanan yakalanma risk duygusunun artırılması hedefleniyor.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Vatandaşların can ve mal güvenliklerinin sağlanmasının önceliğimiz olduğunu hatırlatır, sürücülerimizin yasal hız sınırları başta olmak üzere tüm trafik kurallarına uymaları gerekmektedir" denildi.