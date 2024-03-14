Radyasyona maruz uygulamalarda kullanılacak yerli ürüne TÜBİTAK desteği

SUBÜ akademisyenlerinin radyasyona maruz uygulamalarda kullanmak hedefiyle seramik karolar üretme amacıyla hazırladığı proje, TÜBİTAK 2218-Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırmacı Burs Programı çerçevesinde kabul edildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) akademisyenlerinin hazırladığı ‘Yapısal Uygulamalar İçin Nadir Toprak Elementleri ile Takviyelenmiş Jeopolimer Karoların Geliştirilmesi ve Radyasyon Zırhlama Kabiliyetlerinin Belirlenmesi’ başlıklı proje, TÜBİTAK 2218 - Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırmacı Burs Programı çerçevesinde kabul edilerek 90 bin liralık destek almaya hak kazandı.

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil Arslan ile Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Çalışkan’ın ortak danışmanlığında yürütülen projede araştırmacı olarak Dr. Mine İbrahimoğlu yer alıyor. Proje ile nadir toprak elementleriyle jeopolimer karolar geliştirilerek radyasyona maruz uygulamalarda ve özellikle askeri ve tıbbi alanlarda kullanmak hedefiyle seramik karolar üretilecek. Son dönemde ilgili sektörlerde önemli bir teknolojik ihtiyaç haline gelen uygulama alanı için yeni ve yerli bir rekabetçi ürün geliştirilecek.