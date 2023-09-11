Radyo Akademisi'nde yeni dönem başladı

"Radyonun Yeni Yıldızı Sen Ol" sloganıyla bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ’Esenler Radyo Akademisi’nde eğitimler başladı. Öğrenciler ilk ders gününde usta radyocularla bir araya geldi.

Esenler Belediyesi geleceğin iletişimcilerini yetiştirmek adına alanında uzman isimlerle birbirinden yetenekli gençleri Esenler Radyo Akademisi’nde buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Esenler Radyo Akademisi’nin mülakatları, Esenler Sanat Evi (ESEV) Sanat Yönetmeni şair-yazar Abdülbaki Kömür, Radyo Trafik spikeri Cenk Sarıkaya ve Radyo Esenler Genel Yayın Yönetmeni Ömer Faruk Marangoz tarafından gerçekleştirildi. Mülakattan başarıyla geçen öğrenciler 9 Eylül’de ilk derslerine başladı. Duayen isimlerle bir araya gelen öğrenciler 5 haftalık teorik eğitimden geçecek. Eğitimlerin sonunda öğrenciler Radyo Esenler’de bir yıl boyunca çeşitli yayınlar yaparak teorik bilgilerini uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı yakalayacak.

Usta radyoculardan eğitim

5 haftalık eğitimleri boyunca deneyimli isimlerden eğitim alacak olan öğrencilere yeni eğitim döneminin ilk gününde; TVNet Haber Spikeri Cüneyt Özdemir “Haber Yazma Teknikleri ve Diksiyon”, Saran Medya Reklam Koordinatörü Mustafa Kıyıcıoğlu “Reklamcılık ve Pazarlama”, FM Programcısı Gönül Dostu Şener “Radyo Programcılığı”, Radyo D Genel Yayın Yönetmeni Fatih Uslu “Kurumsal İletişim ve Radyo Yöneticiliği”, Saran Medya Prodüksiyon’dan Tolga Kantarcı ise “Prodüksiyon” dersinde tecrübelerini aktardı.