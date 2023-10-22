Radyo Başakşehir, yeni yayın dönemine 'Merhaba' dedi

Türkiye’nin en kapsamlı internet radyolarından Radyo Başakşehir, yeni yayın dönemine görkemli bir törenle "merhaba" dedi. Çok sayıda radyocunun katılımıyla düzenlenen yeni yayın dönemi açılış törenine katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Radyo Başakşehir’in yeni yayın döneminde hep birlikte ‘mutluluğun sesi sensin’ diyoruz” dedi.

Yayın hayatına 13 Şubat 2020’de “mutluluğun sesi” sloganıyla başlayan Radyo Başakşehir, sadece ilçede değil, İstanbul ve Türkiye genelinde de ciddi bir dinleyici kitlesine ulaştı. Birbirinden farklı içerik ve programlarla dinleyicilerin büyük beğenisini toplayan Radyo Başakşehir, yeni yayın dönemine Başakşehir Belediyesi Şehir Sanat’ta düzenlenen törenle "merhaba" dedi. Radyo Başakşehir Yeni Yayın Dönemi Açılış Töreni’ne, yerel ve ulusal radyolarda program yapan çok sayıda radyocu da katıldı.

“Mutluluğun sesini dinleyicilerimize duyurduk”

Törende radyoculara ve Başakşehirlilere hitap eden Başkan Kartoğlu, “Benim çok sevdiğim ve özellikle gençlerimize her zaman söylediğim bir söz var; inanmak, başarmanın yarısıdır. Bizler de inandık ve 2020’nin şubat ayında, 13 Şubat Dünya Radyo Günü’nde mutlu bir yolculuğa çıktık. O gün radyo dostlarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz ilk yayında, mikrofonumuzdan mutluluğun sesini dinleyicilerimize duyurduk” dedi.

Radyo Başakşehir dört ödülle taçlandı

Radyo Başakşehir’de birçok ilkin ve başarının altına imza attıklarını belirten Başkan Kartoğlu, “Radyo Başakşehir’de dinleyicilerimize birbirinden zengin içeriğe sahip yüzlerce programla seslendik. Mikrofonlarımızda binlerce konuğumuzu ağırladık. Radyo Başakşehir’i Türkiye’nin en kapsamlı internet radyosu haline getirdik. Ayrıca son üç yılda hepsi birbirinden kıymetli dört ödüle layık görüldük. Bunlarla yetinmedik; mutluluğun sesine yeni sesler eklemek için, Başakşehir Radyo Akademi’yi kurduk. 13 dönemde, 224 kursiyerimize radyoculuk eğitimi verdik. Radyo Akademimizde 14’üncü dönem eğitimlerimize hız kesmeden devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“18 yayıncı 22 farklı program”

Yeni yayın dönemine “mutluluğun sesi sensin” diyerek başladıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, “18 farklı yayıncı ve 22 farklı program ile dünya, ülke ve şehir gündeminin nabzını tutuyoruz. Türk halk müziği ve Türk sanat müziği eserlerinin canlı olarak icra edildiği programlarımızın yanı sıra şiir, yazı ve tasavvufa dair programlarımız da yeni yayın döneminde yer alıyor. Spordan teknolojiye, komediden genel kültüre birçok özel içeriklerin yer aldığı yeni yayın dönemimizde kadınlarımızın sesinin daha gür çıkmasına da özen gösterdik. Canlı yayın aracımız ile Başakşehir’in, İstanbul’un ve Türkiye’nin dört bir yanından yaptığımız yayınlarımıza, yeni dönemde de devam edeceğiz” diye konuştu.

Yeni yayın dönemi hayırlı olsun

Bir radyo klasiği haline gelen Radyo Sokağı’nda bugüne 130 radyocuyu ağırladıklarını ifade eden Başkan Kartoğlu, Türkiye’nin en kapsamlı internet radyosu ve “mutluluğun sesi” Radyo Başakşehir’in yeni yayın döneminin hayırlı olmasını diledi.

“Mutluluğun sesi sensin”

Radyo Başakşehir Genel Yayın Yönetmeni Necip Fazıl Ergüt de birbirinden değerli radyo dostlarıyla bir arada olduklarını belirterek, "Yola çıkışımız bir hikaye ile başladı. Tüm radyocuların ve radyoların ortak sesi olmak istedik. Bunu başardığımıza da yürekten inanıyorum. Radyoya gönül verdik, herkesin bitti dediği dönemde biz bu sürecin devam edeceğine inandık. Radyoyu ayakta tutmak, güçlü tutmak için Radyo Başakşehir yayınlarına devam edecek. Yeni yayın dönemimizde ‘mutluluğun sesi sensin’ diyoruz” şeklinde konuştu.