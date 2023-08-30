Rafet El Roman Esenyurt'taki Gençlik Festivali'nde hayranlarıyla buluştu

Esenyurt’ta düzenlenen Gençlik Festivali’nde sanatçı Rafet El Roman, sevilen şarkılarını Esenyurtlular için söyledi.

Esenyurt Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Festivali, dün akşam Cumhuriyet Meydanı’nda Rafet El Roman konseri ile sona erdi. Konser öncesi festivaldeki turnuvalarda derece yapan gençler madalya ve kupalarını düzenlenen törenle alırken, birincilere ise ödüllerini Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt takdim etti. Konserde sahneye çıkan Rafet El Roman, en sevilen şarkılarını söyledi. Konser sırasında sahneye çıkan Başkan Bozkurt sanatçıya teşekkür ederek çiçek takdim ederken, cep telefonu ile özçekim de yaptı.

“Bundan sonra inşallah Esenyurt her şeyde olduğu gibi festivallerde de örnek olacak”

Turnuvalarda birinci olan gençlere ve görev yapan hakemlere ödüllerini veren Başkan Bozkurt, “Esenyurt, Türkiye’nin en genç nüfusuna sahip bir ilçedir. Bu ilçede gençlere özel bir festivalin olmaması çok büyük bir eksiklik olurdu. Artık bundan sonra inşallah Esenyurt her şeyde olduğu gibi festivallerde de örnek olacak. Her şeyden önemlisi gençlerine sahip çıkacak. Gücünü gençlerinden alacak. Gençleri ile beraber yücelecek ve bunu hep beraber başaracağız inşallah. Yeter ki sizler başarma duygunuzu kaybetmeyin. Yeter ki disiplinli bir şekilde çalışın. Birlik ve beraberlik içinde herkesin hak ettiğini alması için beraber mücadele edeceğiz. Bu zafer haftasında gençlerle beraber bu festivali yapmak istedik. Zira zaferin altındaki en büyük neden de birlik ve beraberliğin bozulmamasıydı. Barış, kardeşlik, huzur, dayanışma ve ele ele geleceğe umutla ve güvenle gireceğiz” dedi.

“Dünyanın en güzel coğrafyasının çocuklarıyız”

Konser sırasında sahneye çıkarak konuşan Bozkurt, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın önemine değinerek, “Bugün Büyük Taaruz’un arifesi. Üzerinden 101 yıl geçti ama hala unutulmadı. İnşallah bin yıl da geçse unutulmayacak. Zira öyle bir zafer ki Anadolu’nun her bir köşesindeki insanın canını ortaya koyduğu ülkesinin geleceği için. En başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde ve silah arkadaşları bu ülkeyi bize armağan ettiler. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Atalarımız nasıl ki cephede omuz omuza savaştıysa, bizler de her birimizi eşit yurttaş olarak görüp karşımızdakini bağrımıza bastığımızda ancak bunu yapabiliriz. Dünyanın en güzel coğrafyasının çocuklarıyız. Kadim dostluklarla birbirimize bağlıyız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bu ülke için canını ortaya koyan herkesi saygı ve rahmetle anıyorum. Ömrümün sonuna kadar anmaya devam edeceğimi taahhüt ediyorum” ifadelerini kullandı.