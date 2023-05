Rafet Orhan: 'Hedefimiz her zaman şampiyonluk'

Küçükçekmece Sinopspor Başkanı Rafet Orhan, Bölgesel Amatör Lig’de (BAL) şampiyon olup, 3. Lig’e çıktıkları için mutlu olduklarını dilerek getirerek, hedeflerinin her zaman şampiyonluk olduğunu söyledi. Orhan, kısa vadede başarılı değil, uzun vadede kalıcı olmak istediklerini belirtti.

Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Lig 11. Grup’ta 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle topladığı 59 puanla şampiyon olan Küçükçekmece Sinopspor, TFF 3. Lig’e yükseldi. Küçükçekmece Sinopspor Başkanı Rafet Orhan, bu sezonki başarıları ve hedefleri hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

45 yıllık bir kulüp olduklarını belirten Orhan, "45 yıllık başkanlarımın, yönetim kurulularının, taraftarlarımızın, gönül vermiş Sinopluların ve Küçükçekmecelilerin emeği var. O emekler olmasaydı biz bugün bu 3. Lig’de olamazdık. Bölgesel Amatör Lig’de çok mücadele ettik. Bizim gibi 196 kulübün burada emeği var. BAL’ın çok sıkıntıları var. Federasyon başkanım Mehmet Büyükekşi’ye, Ali Düşmez’e seslenmek istiyorum. Bölgesel Amatör Ligi, bir statüye kavuşturmaları gerekiyor. Burada çok sıkıntılar var. Bunları kısmen kendisine söyledim. Gelecek 4. Lig olabilir, sözleşme şartı getirilebilir, kulübü ve futbolcuyu koruyacak bazı noksanlıkları dosya halinde sundum. İnşallah gelecek sene için BAL’deki statü değişecek diye ümit ediyorum" şeklinde konuştu.

"Hem Küçükçekmecelilerle hem Sinoplularla sevgi yumağı oluşturulmuş güzel bir atmosfer yaptık"

Küçükçekmece Sinopspor’un yaklaşık 2 milyon insanı ilgilendiren bir kulüp olduğunu ve bunun bilincinde oynadıklarını söyleyen Rafet Orhan, "Küçükçekmece’nin 850 bin nüfusu var. Sinop’un 1.2 milyon nüfusu var. Bu takım 2 milyona yakın insanı ilgilendiren bir takım. Sahaya onun sorumluluğu ile çıkıyoruz. Kavga gürültü olmasın, seyircilere küfür istemediğimi söylüyorum. Bu sorumlulukla çıktığın zaman işine daha çok motive oluyorsun. Bizim gibi güçlü takımlar da vardı; Çorlu gibi, Tekirdağ gibi, Hendek gibi. Bunlar arasında hep lider kaldık. Bir, iki hafta Çorlu ile liderlik noktasında geriye düştük. Sonunda lider olarak bu grubu bitirdik. Hem Küçükçekmecelilerle hem Sinoplularla sevgi yumağı oluşturulmuş güzel bir atmosfer yaptık" diye konuştu.

"Hedefimiz her zaman şampiyonluk"

Anonim şirketi kuracaklarını ifade eden Başkan Orhan, "Çok kurumsal yapıya ve altyapıya da çok değer veren kulüp olmak istiyoruz. Kısa vadede başarıları değil, uzun vadede kalıcı olmak istiyoruz. Bunun için de profesyonel kulüpler nasıl yönetiliyorsa biz daha iyisini yönetmek için yönetim kurulu arkadaşlarımızla bunların toplantılarını yaptık. Öncelikle şirket olacağız, ondan sonra da bu kulübün hedefi her zaman şampiyonluk. Biz burada kalalım, 3-5 sene olalım düşüncemiz yok. Böyle bir yarışın içinde olmadığın zaman da keyif olmuyor. Size gelen futbolcu hedefsiz bir kulübe gelmek istemez. Şu anda biz herkesin Küçükçemece Sinopspor’da futbol oynamak istediği bir kulübüz. Her hocamızın burada çalışmak istediği bir kulübüz. Bunu artık kurumsallığa ve profesyonelliğe dökmek istiyoruz. İnşallah Küçükçekmece Sinopspor gelecek yıllarda oyuncu yetiştirmesiyle ve bölgesindeki tüm gençlerimize bir hedef sağlamak istiyoruz. Küçükçkemece’de 42 tane futbol kulübü var. İstanbul’un en kalabalık futbol kulübü olan ikinci ilçesiyiz. Belediye Başkanımız Kemal Çebi, futbola çok zaman harcayan, sporu seven bir başkan. Bize de çok büyük destekleri olacak. Küçükçekmecemizde şu an saha yok. Profesyonel anlamda 3. Lig’in oynayabileceği bir saha yok. Başkanımız da kulübümüzü ziyarete geldiği zaman taraftarlarımıza açıklama yaptı. Etap Stadımız var. Nizami hale getirip, oraya stat yapmanın sözünü verdi. Bölgesel Amatör Lig’in takımlarına belediyeler destek olmazlarsa burası sıkıntılı bir lig. Tüm belediye başkanlarımıza, bölgelerinde Bölgesel Amatör Lig’deki kulüplere sahip çıkmalarını rica ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"İyi futbolculardan kurulu bir takım oluşturmak istiyoruz"

Gelecek sezon için yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Rafet Orhan, "Hocamızla devam edeceğiz. Hocamızı güçlendirmek için güzel bir kadro kuracağız. Görüştüğümüz futbolcularımızla seçimden sonra anlaşmaya başlayacağız. 3. Lig kulüp başkanlarıma seslenmek istiyorum; Türkiye’nin şartları belli, afaki bir transfer politikası izlemesinler, birbirimizi zorda bırakmayalım. Futbolcu da, kulüp de, başkan da bizim. Hepimizin ailesiyiz. İyi futbolculardan kurulu bir takım oluşturmak istiyoruz. Ben hedefsiz iş yapmam. Allah nasip ederse hedefimiz 2. Lig. Benim başkanlığımda, Küçükçekmece Sinopspor her zaman hedefe oynayan bir kulüp olacaktır. Hedefe ulaşmak için futbolun içindeki güzellikleri yapabilecek bir yönetim kurulumuz var, başkanları olacak" açıklamasını yaptı.

"Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum"

Çok güzel bir taraftar grupları olduğunu aktaran Başkan Orhan, "Onlar bizim başarımızı istiyorlar. Biz de onlarla birlikte başarılıyız. Bizim taraftarlarımız kulüp olarak bizden hiçbir şey istemediler. Herkes gönülden buraya bağlı. 57 taraftar grubumuz var. Onlara teşekkür ediyorum. Bulunmaz bir taraftar grubu. Bugüne kadar beni hiç kırmadılar. Ben de onları kırmadım. Çünkü başarılı bir takımımız var. Onun için beni severler. Elimi kaldırdığım zaman ağızlarından bir ses çıkmadığına bile çoğu insan şahittir. Ben eşimle, kızımla, gelinimle, torunumla maça geliyorum. Futbol benim için gösteridir. Bu gösteriye ailemle gidemeyeceksem, ben orada başkanlık yapmam. Bunları onlara söyledim. Biz sporu kardeşlik için yapıyoruz. Kimseden küfür istemiyorum. Yeni bir çığır açıyoruz, ben küfürsüz, hanımefendilerin çok olduğu bir seyirci grubuna ulaşacağız diye düşünüyorum. Biz en düşük maçımızda 3 bin, 5 bin kişi geliyor" diyerek sözlerini tamamladı.