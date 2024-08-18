Raflarda yeni bir lezzet: Nar lokumu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meşhur ayva lokumuna bir yenisi daha eklenerek nar lokumu raflarda yerini aldı.

Raflarda yeni bir lezzet: Nar lokumu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bilecik’in Osmaneli ilçesinde meşhur ayva lokumuna bir yenisi daha eklenerek nar lokumu raflarda yerini aldı.

Geçtiğimiz günlerde belediye yetkilileri ile bir kooperatifin yetkilileri arasında gerçekleşen görüşmelerde, nar lokumunun satışına dair önemli bir adım atılmıştı. Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasıyla nar lokumu raflarda satışa sunulmak üzere yerini aldı. Bu gelişmeyle birlikte Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun yaptığı açıklamada, “Hem ilçemizin tanıtımı hem de üreticilerimizin desteklenmesi noktasında önemli bir adım atılmış oldu. Osmaneli’nin doğal lezzetleri, artık daha fazla kişiye ulaşma fırsatı bulacak. Osmaneli Belediyesi olarak, ilçemizin ürünlerinin daha geniş kitlelere ulaşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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