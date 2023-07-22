Ragbi milli takımına Körfez'den dört sporcu

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden dört sporcu, U18 Ragbi 7'li Trophy Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Ragbi milli takımına Körfez'den dört sporcu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü’nden dört sporcu, U18 Ragbi 7’li Trophy Avrupa Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.

21-23 Temmuz 2023 tarihleri arasında Polonya’nın Zabki şehrinde yapılacak U18 Ragbi 7’li Trophy Avrupa Şampiyonası’nda Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü’nden dört sporcu yer aldı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Türkiye adına yarışacak olan Ceyda Güven, Tuğbanur Yavuz, Hilal Karagöz ve Sedanur Alagöz’e başarılar diledi.