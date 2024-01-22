Rahim ağzı kanseri erken teşhis ile önlenebilir

Her yıl Ocak ayında Serviks Kanseri Farkındalık Ayı sebebiyle dünyanın birçok ülkesinde bilinçlendirme etkinlikleri düzenleniyor. Serviks kanseri, yaygın bilinen adıyla rahim ağzı kanserinin; erken teşhis ile önlenebilen ve başarıyla tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu belirten Medicana Sağlık Grubu Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Çağcıl Yetim, “Kadınlar, rahim ağzı kanseri risk faktörlerinin farkında olmalı ve erken teşhis için düzenli tarama testlerini ihmal etmemeli” diyor.

Toplumda serviks kanseri farkındalığını arttırmak, bu konuda eğitim programları düzenlemek ve kadınları düzenli tarama testleri yaptırmaya teşvik etmek, bu kanser türünün önlenmesi ve erken teşhisi açısından kritik öneme sahip. Rahim ağzı kanseri olarak bilinen serviks kanserinin tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabileceğini belirten Medicana Kadıköy Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Çağcıl Yetim, “Bu kanser türü, düzenli tarama testleri, erken teşhis ve etkili tedavi yöntemleri ile önlenebilir veya başarılı bir şekilde tedavi edilebilir. Erken evrede tespit edilen serviks kanseri genellikle daha iyi bir prognoza sahiptir” dedi.

Op. Dr. Çağcıl Yetim, rahim ağzındaki hücrelerin anormal bir şekilde büyümesi sonucu oluşan bu kanser türünde, tedavinin genellikle cerrahi müdahale, radyoterapi, kemoterapi veya bu yöntemlerin kombinasyonunu içerdiğini ifade ederek “Tedavi planı, kanserin evresine, tipine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak belirlenir. Tedaviye erken aşamada başlamak, başarı şansını arttırabilir” diye konuştu.

“HPV enfeksiyonu, düşük bağışıklık ve sigara kullanımı riski arttırıyor”

Kadınların risk faktörlerine karşı bilinçlendirilmesi açısından Serviks Kanseri Farkındalık Ayı’nın önemine dikkat çeken Op. Dr. Yetim, şu bilgileri verdi: “Her yıl Ocak ayında kadınların serviks kanserinin belirtileri, risk faktörleri, korunma yöntemleri ve erken teşhis için düzenli tarama testlerinin önemi konusunda bilinçlenmelerini amaçlayan farkındalık etkinlikleri gerçekleştiriliyor. Düzenli tarama testleri, özellikle Pap Smear testi ve HPV testi, serviks kanserini erken evrede tespit etmeye yardımcı olabilir. Bu testlerle anormal hücre değişiklikleri belirlenebilir ve gerekirse tedaviye başlanabilir. Serviks kanseri riskini azaltmak için aşılar mevcut ve bu aşılar, genç kızlara ve genç kadınlara öneriliyor. Ayrıca, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek ve düzenli sağlık kontrollerine gitmek de kanser riskini azaltabilir.”

Serviks kanserinin başlıca nedenlerinden birinin HPV enfeksiyonu (İnsan Papilloma Virüsü) olduğunu vurgulayan Op. Dr. Çağcıl Yetim, bu hastalığa karşı dikkat edilmesi gereken önemli noktaları sıraladı:

Risk faktörleri bilinci: Kadınlar, serviks kanserinin gelişiminde etkili olan risk faktörlerini bilmelidir. Bu faktörler arasında HPV enfeksiyonu, sigara içme, zayıf bağışıklık sistemi, erken yaşta cinsel ilişkiye başlama ve çok sayıda cinsel partner bulunabilir.

Düzenli tarama testleri: Kadınlar, serviks kanserini erken evrede tespit etmek ve tedaviye daha iyi yanıt verebilmek için düzenli olarak Pap Smear testi veya HPV testi yaptırmalıdır. Tarama testleri, hücresel anormallikleri erken aşamada belirleyerek kanserin gelişimini önleyebilir.

HPV aşısı: HPV aşısı, özellikle genç kızların ve genç kadınların serviks kanserine karşı korunmalarına yardımcı olabilir. Bu aşı, HPV’nin bazı türlerine karşı koruma sağlar.

Belirtiler konusunda bilinçlenme: Serviks kanseri belirtileri arasında vajinal kanama, cinsel ilişki sırasında ağrı ve/veya vajinal kanama, kasık ağrısı yer alabilir. Bu belirtiler fark edildiğinde hemen bir sağlık profesyoneli ile iletişime geçilmelidir.

Düzenli sağlık kontrolleri: Kadınlar düzenli olarak jinekolojik muayene ve sağlık kontrolüne gitmelidir. Bu kontroller, potansiyel sorunları erken aşamada tespit etmeye yardımcı olabilir.