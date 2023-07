Rahvan at yarışları heyecanı pazar günü yaşanacak

Türkiye’nin dört bir yanından rahvan at yarışçıları, pazar günü Gölcük’te hünerlerini sergileyerek kıyasıya yarışacak.

Gölcük Belediyesi, geleneksel rahvan at yarışlarının heyecanını yaşatmak için ev sahipliğini yaptığı Değirmendere Koşusu için hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Değirmendere Rahvan Atçılar Kulübü iş birliğiyle düzenlenecek Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu’nda heyecan pazar günü yaşanacak. Gölcük Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu pistinde saat 10.00’da başlayacak yarışlar, Türkiye’nin dört bir yanından gelen rahvan at yarışçılarının mücadelesine sahne olacak. Vatandaşları yarışları izlemeye davet eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük Belediyesi olarak ata sporcularımızdan olan rahvan atçılığa destek olmayı sürdürüyoruz" dedi.