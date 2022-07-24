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Rahvan atları yarışı nefes kesti

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından 13'üncüsü düzenlenen Rahvan Atları Yarışı, nefes kesti.

Rahvan atları yarışı nefes kesti
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Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından 13’üncüsü düzenlenen Rahvan Atları Yarışı, nefes kesti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Bursa Rahvan ve Yarış Atı Yetiştiricileri ve Binicileri Spor Kulübü Derneği ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları işbirliğiyle düzenlenen “Rahvan Atları Yarışı” Ürünlü Atlı Spor tesislerinde yapıldı. Düzenlenen yarışmaya Türkiye’nin birçok ilinden toplam 70 sporcu katıldı. Gün boyu devam eden yarışlarda Baş koşusunu Bursa’dan Mehmet Barut birincilikle tamamladı.

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Geleneksel Rahvan Atları Yarışına MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, MHP Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı ve çok sayıda sporsever iştirak sağladı.

Geleneksel Rahvan Atları Koşusunda konuşan Büyükataman, “Bu güzel organizasyonda sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyorum. Rahvan sevdası bizleri bir araya getirdi. Allah hepinizden razı olsun. Bu geleneğin çok büyük bir camiası var. Türkiye’nin her yerinde rahvan sporlarıyla alakalı uğraşan çok sayıda kardeşimiz var. Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu bugüne kadar birçok geleneksel sporları bünyesinde barındırdı. Geleneksel sporlarında gelişmesi ve yaygınlaşması için fedakarlıklar yaptı. Bilhassa atlı sporlarımızın daha etkin kılınması, kurumsallık kazanması, beklentilerin karşılık bulması için geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bizim için tarihi bir atılarak, atlı sporlarımız ayrı bir federasyon bünyesinde bir araya getirildi. Şu an Atlı Sporlar Federasyonu olarak faaliyet gösterecek. Federasyon Başkanımıza teşekkür ediyorum. Göreve geldiğinden itibaren rahvan sporlarına iştirak sağlayarak gönlümüze su serptiler. Geleceğe karşı umutla bakmamıza vesile oldular. İnanıyorum ki geleneksel sporlarımız her geçen gün gelişim gösterecektir. Gönül zengini insanların oluşturduğu bir camia. Bizleri bu günde yalnız bırakmayan bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Sporcularımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.

İHA
Editör

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