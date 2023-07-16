Ralli yarışında otomobil alev alev yandı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda bir otomobil alev alev yandı.

Ralli yarışında otomobil alev alev yandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Bursa’nın Gemlik ilçesinde düzenlenen Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nda bir otomobil alev alev yandı.

Kumla Radar yolunda düzenlenen Türkiye Tırmanma Şampiyonası Şahintepe Tırmanma Yarışması’nda alev alan aracın söndürülmesinde Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de itfaiye ekiplerine destek verdi. Otomobilin alev alması ile çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.