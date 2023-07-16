Ralli yarışında otomobil alev alev yandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde düzenlenen Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nda bir otomobil alev alev yandı.
Bursa’nın Gemlik ilçesinde düzenlenen Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nda bir otomobil alev alev yandı.
Kumla Radar yolunda düzenlenen Türkiye Tırmanma Şampiyonası Şahintepe Tırmanma Yarışması’nda alev alan aracın söndürülmesinde Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de itfaiye ekiplerine destek verdi. Otomobilin alev alması ile çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.