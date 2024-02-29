Ramazan alışverişi için Maltepe'de 'İndirim Çadırı' kuruldu

Maltepe’de, ramazan ayına özel, gıda ve giyim ürünlerinin oldukça uygun fiyatlarla satıldığı “İndirim Çadırı” kuruldu. 15 gıda toptancısı ve giyim sektöründe faaliyet gösteren 10 büyük perakendeci, Altayçeşme Mahallesinde yaklaşık 10 dönümlük alanda indirim çadırını kurdu.

Maltepe’de 24 Şubat Cumartesi günü açılan indirim çadırında, 15 gıda toptancısı ve giyim sektöründe faaliyet gösteren 10 büyük perakendeci, yaklaşık 10 dönümlük alanda indirim çadırını kurdu. İndirim çadırı 24 Mart tarihine kadar hizmet vermeye devam edecek.

"AVM’de insanları ısıtıyorlar, biz de burada insanların ceplerini ısıtıyoruz"

İndirim çadırı hakkında bilgi veren Sabri Eser, “İstanbul’un çeşitli yerlerinde ve Türkiye’nin çeşitli yerlerinde marka ve indirim çadırı kuruyoruz. Şu anda da Maltepe’de Altayçeşme Mahallesi’ndeyiz. Bir ay buradayız. Giyim, çanta ve yöresel ürünler olacak. Burada aynı zamanda yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70 oranlarında indirim yapacağız. Yani stokları tüketeceğiz. Ben herkesi buraya bekliyorum. AVM’de insanları ısıtıyorlar, biz de burada insanların ceplerini ısıtıyoruz" dedi.

"Fiyatlar bayağı makul"

İndirim çadırında satış yapan Kevser Akkaya, "İndirim çadırında birden fazla firmanın ortak noktada buluştuğu çadır burası. İstanbul Maltepe’deyiz. Belli dönemlerle belli aralıklarla belli yerlerde kurulan indirim çadırında dışarıdaki mağazalara göre fiyatların yarıya inip, insanlara ürünlerin sunulduğu bir yer burası. Tüm müşterilerimizi bekliyoruz. Biz deri mont ve kürk üzerine satış yapıyoruz. Ürünlerin fiyatları dışarıya göre bayağı makul" diye konuştu.