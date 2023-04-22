Ramazan atölyesinde bayramda minikler bir araya geldi

Bilecik İl Müftülüğü tarafından açılan Ramazan atölyesinde her hafta eğitim gören çocuklar, bayramda bir araya geldi.

Ramazan atölyesi çalışmalarına destek olan gönüllülere hediye verilerek, çocuklara bayramda Hacivat-Karagöz oyunlarının izletildiği program çeşitli etkinliklerle devam etti. Programa Bilecik İl Müftü Yardımcısı Aysel Hacıömerğlu, Ramazan atölyesi sorumlusu Vaize Kudret Koçyiğit, Kur’an Kursu öğreticileri, çocuklar ve yakınları katıldı.

Programda konuşma yapan Hacıömeroğlu, çocuklara ve gençlere yönelik yapılan çalışmaların önemini vurgulayarak, “Çocukların neşesi ve cıvıltısıyla beraber iftar açmak programımıza ayrı bir güzellik kattı. Çocuklar bizim gözbebeğimiz, geleceğimiz ve hayatımızın anlamı. Bilecik Müftülüğü olarak 4-6 yaş Kur’an kurslarımızla, hafızlık kurslarımızla ve camilerimizde yaz Kur’an kurslarımızla çocuklarımıza güzel dinimizi bizlere emrettiği hasletleri öğretmeye çalışıyoruz. Ağaç yaşken eğilir bilinciyle çocuklarımızı, çağımızın hastalıklı ortamından kurtararak zihinleri bulanmadan ve dış virüslere maruz kalmadan sağlam bir inanç temelinde yetiştirmeye gayret ediyoruz. Bugün burada güzel bir iftar sevinci yaşamasına vesile başta Vaize Kudret Koçyiğit Hocamıza, Kur’an Kursu hocalarımıza, siz değerli velilerimiz ve çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.