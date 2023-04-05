Ramazan ayı boyunca iftarını ilçe halkı ile açacak

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer Ramazan ayı boyunca her akşam iftarını ilçe halkının misafiri olarak açıyor.

Gölpazarı Belediye Başkanı Hayri Suer Ramazan ayı sebebiyle her akşam ilçede yaşayan vatandaşların sofralarına misafir oluyor. Bu çerçevede Orta Mahallesinde ikamet eden Mustafa Yıldız ve Bahire Yıldız çiftinin, İsmet Paşa Mahallesinde ikamet eden Safiye hanımın ve Orta Mahallesinde ikamet Cemal Sarısoy’un evlerinde iftarını yaptı. Teravih namazında ilçeye bağlı köyleri de ziyaret eden Başkan Suer en son Armutçuk Köyü’ne misafir olduğu belirterek Ramazan ayı boyunca ziyaretlerini sürdüreceğini söyledi.

Başkan Suer konuşmasında, “Gönül sofralarında ilçe halkımızla birlikte iftarımızı açıyoruz. Hep birlikte dua ediyoruz. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı ve dualarımızı kabul eylesin inşallah. Sofralarımızda devletimiz ve vatanımız için birlikte dua ediyoruz. Biz yaşlılarımızla sadece sofralarda değil gönüllerde birlikteyiz. Onları ziyaret ederek onların mutluluğunu gözlerinden okuyoruz. Hayır, dualarını alıyor, hem de Ramazan ayının manevi iklimini doyasıya yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.