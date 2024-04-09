Ramazan ayı boyunca yaşlı ve bakıma muhtaç kişilere sıcak yemek dağıtıldı

Bilecik Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca yaşlı, dezavantajlı ve bakıma muhtaç kişi ve aile üyelerine sıcak yemek ikramı yapıldı.

Sosyal belediyecilik anlamında güzel çalışmaların sürdürüldüğü Bilecik Belediyesinde ramazan ayında da yaşlı ve bakıma muhtaç insanlar unutulmadı. Paylaşma ve dayanışma ayı olan ramazanda iftar çadırında her gün binlerce kişinin ağırlanırken aynı zamanda evinde yemek yapamayan ve bakıma muhtaç kişiler de sıcak yemekle buluştu. Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı görevliler, her gün özenle hazırlanan sıcak yemekleri, belirlenen adreslerdeki evlere teslim ediyor.

Vatandaşların talep ve görüşlerini de dinleyen görevliler, yapılması gereken hizmetleri de not alarak, çalışma programlarına koyuyor.