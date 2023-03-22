Ramazan ayı Bursa'da dolu dolu geçecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 11 ayın sultanı ramazanın coşku, heyecan, bolluk, bereket ve paylaşım içinde geçmesi için tüm hazırlıkları tamamladı. Bu yıl asrın felaketinin gölgesinde yaşanacak ramazanda, yardımlaşma ve dayanışma ön plana çıkarılacak, her yaş gurubuna hitap eden konser, tiyatro, sinema ve orta oyunu gibi etkinliklerle ramazan ayı dolu dolu geçirilecek.

Birlik, beraberlik, yardımlaşma ve paylaşmanın simgesi 11 ayın sultanı ramazan, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan programla, Bursa’da bu yıl daha çok manevi bir iklimde yaşanacak. Emir Sultanların, Molla Fenarilerin, İsmail Hakkı Bursevi hazretlerinin öğretileriyle yönünü belirlemiş, bu maneviyatla yoğrulmuş bir şehir olan Bursa’da, her yıl olduğu gibi bu yıl da toplumun tüm kesimlerini kaynaştıran etkinlikler düzenlenecek.

30 bin gıda çeki

Her yıl olduğu gibi Fevzi Çakmak Caddesi’ndeki Otopark’ta 1500 ve Emirsultan Meydanı’nda 500 olmak üzere her gün 2000 kişiye iftar verilecek. Mahalle muhtarlıkları ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından daha önceden belirlenen ihtiyaç sahibi 30 bin aileye de 500’er TL’lik gıda çeki dağıtılmaya başlandı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da gıda çekleri, sadece uygulamaya katılan mahalle bakkallarında geçerli olacak. Böylelikle hem ihtiyaç sahipleri hem de küçük esnafın yüzü gülecek.

Hatay’da ramazan bereketi

Asrın felaketinde büyük yıkıma uğrayan Hatay’da, yardımların dağıtımı, geçici yaşam alanları oluşturulması ve seyyar tuvaletlerin kurulumuyla görevlendirilen Bursa Büyükşehir Belediyesi, ramazan bereketini Hatay’da da yaşatacak. Türkiye genelinden gelen yardımları her gün düzenli olarak Hatay’da afetzedelere ulaştıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, her gün 3 ayrı noktada toplam 2 bin kişiye iftar ve sahur verecek. Bunun yanında Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonunda, bölgedeki diğer belediyelerin de destekleriyle Hatay’da 20 bin erzak kolisi dağıtılırken, bunun 10 bin kolisi Bursa Büyükşehir tarafından karşılanacak.

Ramazan etkinlikleri

Bu yıl daha çok yardımlaşma ve dayanışma ön plana çıkarılırken, her yaş grubuna hitap eden konser, tiyatro, sinema ve orta oyunu gibi etkinliklerle ramazan ayı dolu dolu geçirilecek. Ramazan etkinliklerin merkezi Tayyare Kültür Merkezi olurken, Dursun Ali Erzincanlı, Eşref Ziya Terzi, Sedat Anar, Geeflow Musab, Aykut Kuşkaya, Resul Aydemir, Ömer Karaoğlu ve Mustafa Demirci konserleriyle ramazana renk katacak. Çocuk sineması, tiyatro, gölge oyunu, orta oyunu ve konserlerle ramazan etkinlikleri 7’den 70’e toplumun tüm kesimine hitap edecek.

Ramazan pidesi 8,5 TL

Türkiye Fırıncılar Federasyonu tarafından 300 gramlık ramazan pidesinin 10 TL’den satılacağı duyurulurken, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ da 450 gramlık ramazan pidesi fiyatını 8,50 lira olarak açıklandı.

Birlik mesajı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, şefkat ve merhamet kavramlarının öne çıktığı bir zaman dilimi olan ramazanın huzur içinde geçmesi için bütün çalışmaları yaptıklarını hatırlattı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da iftarlarda, sahurlarda, teravihlerde ve bayram günlerinde birlik ve beraberliğin en güzel örneklerine şahit olacaklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak, ramazan ayına özel olarak 7’den 70’e her yaştan vatandaşımıza hitap eden konser, tiyatro, sinema ve söyleşi programları hazırladık. Bu vesileyle, ramazan ayının şehrimiz, ülkemiz ve İslam âlemi için birliğimizin, dirliğimizin güçlendiği bir ay olmasını diliyorum.” dedi.