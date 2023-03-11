Ramazan ayı için iftar yemeklerinin verileceği alan genişletildi

Osmaneli Belediyesinde Ramazan ayı öncesi iftar yemeklerini düzenleyeceği alan genişletilerek tadilat yapıldı.

Ramazan ayı için iftar yemeklerinin verileceği alan genişletildi
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Osmaneli Belediyesinde Ramazan ayı öncesi iftar yemeklerini düzenleyeceği alan genişletilerek tadilat yapıldı.

Osmaneli Belediyesi, Ramazan ayı öncesi iftar yemeklerinin verileceği Prof. Dr. Yunus Söylet Tesisinde restoran bölümünü büyütme çalışmalarını başlattı. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, mekândaki çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

Başkan Şahin yaptığı konuşmada, “Ramazan ayında ilçe halkımıza daha iyi hizmet vermek için son sürat çalışıyoruz. Heyecanlıyız, hevesliyiz ilçemizin hızlı gelişimi ve halkımızın olumlu dönüşleri bizi çok mutlu ediyor” ifadelerine yer verdi.