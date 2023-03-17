Ramazan Ayı öncesi zabıta ekiplerinden fırınlarda denetim

Erenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Ramazan Ayı öncesinde fırın denetimlerini sıkı bir şekilde gerçekleştiriyor.

Erenler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde fırınları denetliyor. Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirmede, “Ramazan Ayının yaklaşması ile birlikte ekiplerimiz fırınlarda denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler gramaj ve hijyen başta olmak üzere detaylı şekilde incelemelerde bulunuyor. Gerçekleşen incelemelerde olumsuz bir durum yaşanması ilçemiz adına sevindirici olmuştur. Hassas bir şekilde vatandaşlarımıza güvenilir ve sağlıklı şartlarda hizmet sağlama gayesinde bulunan esnaflarımıza teşekkür ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.