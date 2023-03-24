Ramazan ayında fırınlara hijyen ve gramaj denetimi

Kartepe’de ekipler, Ramazan ayının gelmesiyle fırınlarda gramaj, hijyen ve ruhsat denetimini arttırdı.

Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde fırın denetimlerini Ramazan ayının gelmesiyle birlikte arttırdı. Pidelerin gramajları hassas terazi yardımıyla kontrol ediliyor. Fırınlarda ekipler genel hijyenin yanı sıra personelinde gereken kurallara uyup uymadıkları denetleniyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, “Belediye ekiplerimiz tarafından ilçemiz genelinde hemşehrilerimizin daha rahat bir Ramazan geçirmeleri için gereken tedbirler alınmıştır. Bunun en önemli kısmı ise fırınlarımızda yapılan denetimler ile ibadethane temizliklerimizdir. İnşallah huzur ve dayanışma içerisinde Ramazan ayını yaşayacağız” ifadelerini kullandı.