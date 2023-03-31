Ramazan ayında gıda denetimleri artarak devam ediyor

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öçal, denetim ekipleri ile birlikte Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ekmek üretim fabrikasında yapılan denetimlere katıldı. Çerkezköy İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Öner’in de katıldığı denetimlerde, ekmek üretiminin hijyen kurallarına uygun şekilde yapılıp yapılmadığı kontrol edildi.

Vatandaşların daha güvenilir gıdaya ulaşımını sağlamak amacıyla Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün denetimleri sürüyor. Bu çerçevede ziyaret ve denetimlerini artıran yetkililer, son olarak Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren ekmek üretim fabrikasında denetim gerçekleştirdi. Söz konusu denetimlerde firma temsilcilerinden üretim aşamaları hakkında bilgi alındı, yerinde denetim yapıldı. İl Müdürü Oktay Öçal’ın da katıldığı denetimlerin Ramazan ayında daha sık yapılacağı belirtildi.