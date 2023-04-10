Ramazan ayında sağlıklı beslenmenin sırrı anlatıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin diyetisyenleri Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenmenin sırlarını anlattı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Projesi’ne katılanlara Ramazan’da sağlıklı ve dengeli beslenmenin sırlarını anlatırken, bir yanda da tatlı tarifleri anlatıyor. 600 yıl önce Osmanlı’da mısır nişastasını saklama çabasıyla ortaya çıkan güllaç tatlısı, Ramazan şerbeti, enerji ve şifa deposu olarak bilinen sahine tatlısının nasıl yapıldığı uygulamalı olarak anlatılıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin diyetisyenleri tarafından gerçekleştirilen Sağlıklı ve Dengeli Beslenme söyleşisinde, "Ramazan ayında beslenmemizde dikkat etmemiz gereken noktalar, iftarda doğru beslenme nasıl olmalıdır?", "Sahurda doğru beslenme nasıl olmalıdır?", "Tok tutan besinler nelerdir?", "Susuzluğumuzu nasıl dengeleyebiliriz?", "Örnek Ramazan menüsü nasıl olmalıdır?", "Ramazanda ne tür tatlıları tercih etmeliyiz?" konuları hakkında bilgi verildi. "İftar sonrası ara öğün yapılmalı mı?", "Ara öğün tercihleri nasıl olmalıdır?" konularına açıklık getirildi.

Söyleşide, "Sahur atlanmaması gereken en önemli öğündür. Sahurda bizi tok tutacak, susamamıza engel olacak besin gruplarına yer vermemiz gerekiyor. İftarda da orucu öncelikle suyla veya zeytin türünden iftariyelikle açılmalıdır, ardından yağı az bir çorba içilmelidir. Ana yemeğe geçmeden 15 dakika beklenmelidir. Bu bekleme süresi Ramazan ayında kilo almamanın ve sağlıklı bir oruç geçirmenin kilit noktasıdır" ifadeleri kullanıldı.

Seminer sonunda sahine, güllaç tatlısı ve Ramazan şerbeti yapım aşamaları da uygulamalı olarak gösterildi.