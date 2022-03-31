Ramazan ayını sağlıklı geçirmek için bulgur tüketimine ağırlık verin

Uzmanlar Ramazan ayını sağlıklı geçirebilmek için sindirim sistemini yormayan hafif, lifli besinlerin tercih edilmesini öneriyor. Duru Bulgur Gıda Mühendisi Ece Duru ise 'Hem lezzeti hem de lif oranı yüzde 30 daha fazla olan Başbaşı bulgur iftar sofralarınıza ilham katacak' dedi.

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  • 31.03.2022 13:42
  • Güncelleme: 31.03.2022 16:16
Ramazan ayını sağlıklı geçirmek için bulgur tüketimine ağırlık verin
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Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Uzmanlar Ramazan ayını sağlıklı geçirebilmek için sindirim sistemini yormayan hafif, lifli besinlerin tercih edilmesini öneriyor. Duru Bulgur Gıda Mühendisi Ece Duru ise “Hem lezzeti hem de lif oranı yüzde 30 daha fazla olan Başbaşı bulgur iftar sofralarınıza ilham katacak” dedi.

Ramazan ayında normal beslenme düzeninden farklı bir yemek düzenine geçiş yapıyoruz. Beslenme tarzımızdaki bu hızlı değişiklik doğru beslenme ile desteklenmediği takdirde çabuk acıkma, açlık kan şekerinin ani düşmesi ve kabızlık gibi sorunlara neden olabiliyor. Uzmanlar Ramazan ayını sağlıklı geçirebilmek için sindirim sistemini yormayan hafif, lifli besinlerin tercih edilmesini; halsiz ve bitkin düşmemek için beyaz ekmek, pirinç pilavı gibi glisemik indeksi yüksek olan gıdalar yerine, enerji veren ancak kan şekerini dengeli bir biçimde yükselten bulgur pilavının tüketilmesini öneriyor. Barındırdığı vitamin ve mineraller açısından önemli bir besin kaynağı olan Bulgur, uzun süre tok tutuyor.

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Duru, “Ramazan ayında beslenme biçimine özen göstermek için bulgur ve bakliyatlar iyi bir lif kaynağıdır. Diyet lifi sindirim enzimlerine karşı dirençli olup ince bağırsakta sindirilmeden kalın bağırsağa geçer ve kalın bağırsakta fermente olur. Lifli gıdaların sindirimi daha uzun süre aldığı için insülin miktarındaki düşüşe ve tokluk hissinde artışa sebep olur” dedi.

İHA

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