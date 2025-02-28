Ramazan ayını sağlıklı ve zinde geçirmek için 5 öneri

Ramazan ayından önce beslenme planı yapılmalı

Ramazan ayına hazırlanırken beslenme planına uygun olarak yapılacak alışverişin önemli olduğunu belirten Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, "Besin alımını yeterli seviyede tutmak için beslenme planında besin değeri yüksek yiyecek ve içecekler bulundurulmalıdır. Ramazan ayının başında birçok kişinin yaşadığı baş ağrılarının önlenmesi veya azaltılması için dengeli beslenilmeli ve yeterince sıvı tüketilmelidir. Özellikle iftarda sindirim problemleri yaşamamak için hızlı yemek yememeye özen göstermelidir" dedi.