Ramazan ayını sağlıklı ve zinde geçirmek için 5 öneri
Ramazan ayında dengeli ve besleyici yiyecek, içeceklerin seçilmesinin, sağlıklı ve zinde kalabilmek için çok önemli olduğunu belirten Diyetisyen Yıldız Melek Aksoylu, beslenme önerilerinde bulundu.
Ramazan ayından önce beslenme planı yapılmalı
Ramazan ayına hazırlanırken beslenme planına uygun olarak yapılacak alışverişin önemli olduğunu belirten Dyt. Yıldız Melek Aksoylu, "Besin alımını yeterli seviyede tutmak için beslenme planında besin değeri yüksek yiyecek ve içecekler bulundurulmalıdır. Ramazan ayının başında birçok kişinin yaşadığı baş ağrılarının önlenmesi veya azaltılması için dengeli beslenilmeli ve yeterince sıvı tüketilmelidir. Özellikle iftarda sindirim problemleri yaşamamak için hızlı yemek yememeye özen göstermelidir" dedi.