Ramazan ayının ilk gününde trafik yüzde 63'e ulaştı

Ramazan ayının ilk gününde iftar saatine dakikalar kala E-5 Beylikdüzü ve Haramidere mevkiinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçüldü.

Ramazan ayının ilk gününde trafik yüzde 63'e ulaştı
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Ramazan ayının ilk gününde iftar saatine dakikalar kala E-5 Beylikdüzü ve Haramidere mevkiinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçüldü.

Ramazan ayının ilk gününde iftara dakikalar kala E-5 Karayolu üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Beylikdüzü ve Esenyurt Haramidere mevkiinde trafik, İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre yüzde 63 yoğunluğa ulaştı.