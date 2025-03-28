Ramazan ayının son cumasında eller semaya açıldı

On bir ayın sultanı Ramazan ayının son cuma namazında, vatandaşlar Hacı Bayram-ı Veli Camii'ne akın ederek ellerini semaya açıp dualar etti.

Ramazan ayının son cumasında eller semaya açıldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı

On bir ayın sultanı Ramazan ayının son cuma namazında, vatandaşlar Hacı Bayram-ı Veli Camii’ne akın ederek ellerini semaya açıp dualar etti.

Mübarek ayın son cumasında ibadet etmek isteyen vatandaşlar, Ankara’nın manevi merkezlerinden biri olan Hacı Bayram-ı Veli Camii’ni doldurdu. Hacı Bayram-ı Veli Hazretleri’nin türbesini ziyaret eden cemaat, dualar ederek Ramazan’ın bereketini paylaştı.

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7’den 70’e herkesin bir araya geldiği bu anlamlı günde, cuma namazının ardından Kur’an-ı Kerim tilavetiyle Ramazan’ın son cuması huşu içinde geçirildi. Vatandaşlar, manevi atmosferden duydukları memnuniyeti dile getirdi.