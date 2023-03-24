Ramazan ayının vazgeçilmezi hurma tezgâhlarda yerini aldı

Ramazan ayı ile özdeşleşmiş hurma tezgahta yerini aldı. Çarşı pazara akın eden insanlar yoğunluk oluşturdu.

On bir ayın sultanı olan Ramazan ayı ile özdeşleşmiş hurma, Bursa’daki çarşı ve pazarda haftalar öncesinden çarşıda yerini aldı. Kilosu 40 ile 200 lira arasında değişen hurma 15 çeşit hurma tezgahları süslerken, iftar ve sahur alışverişi yapmak için çarşıya akın eden insanlar kapalı çarşı esnafının yüzünü güldürdü. Daha çok kahvaltılık ürünler tercih eden vatandaşlar ramazan için alışveriş yaptı.

Ucuz hurmanın kalitesi kötü değil

Tezgahlardaki hurma fiyatlarının kalitesinden ziyade geldikleri yere göre değiştiğini ve uzak mesafeden gelen hurmanın maliyetinin daha fazla olduğunu söyleyen Bursa Kapalı Çarşı esnafı Orhan Çağlayan, “Ramazanların vazgeçilmezi, sofraların bereketi hurma tezgahlara indi. Hurma fiyatları 50 liradar 200 liraya kadar çıkıyor. 50 liralık hurmanın kalitesinin düşük olduğu anlamına gelmez. 200 liralık hurmanın geldiği yer biraz uzun ve meşakkatli olduğu için fiyat biraz daha pahalı. 50 liralık hurma da daha yakın mesafeden geldiği için fiyat biraz daha düşük tutuldu. Bu ramazan geçen ramazan olduğu gibi hurma fiyatları biraz daha arttı. Ama biz kâr marjımızı azaltarak hurma fiyatlarını düşürdük. Vatandaşın alım gücü buna yetsin. Hurmaya rağbetin ilerleyen günlerde de artacağını düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

Ramazan alışverişi yapan Hakan Sezer, “Alışveriş güzel geçiyor. Sahur ve iftar ihtiyaçlarımızı gidermek için geldik. Fiyatlar biraz yukarıda. Fakat yine de gücümüz nispetinde almaya çalışıyoruz. Ramazanı güzel bir şekilde geçirmek için alışverişimizi yapıyoruz. Hurma ve meyve aldık. Normal haftalık pazarımızı yaptık, birkaç farklı şey daha aldık. Ramazanı güzel değerlendirmeyi düşünüyoruz” dedi.