Ramazan Bayramı denetim ve eğitim faaliyetleri 21 ilde başlatıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle 21 ilde halkın yoğun olarak uğradığı bölgelerde denetim ve eğitim faaliyeti gerçekleştirileceğini duyurdu.

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  • 25.04.2022 17:42
  • Güncelleme: 25.04.2022 17:55
Ramazan Bayramı denetim ve eğitim faaliyetleri 21 ilde başlatıldı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Emniyet Genel Müdürlüğü, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle 21 ilde halkın yoğun olarak uğradığı bölgelerde denetim ve eğitim faaliyeti gerçekleştirileceğini duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü, yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle 21 ilde halkın yoğun olarak uğradığı bölgelerde denetim ve eğitim faaliyeti gerçekleştirileceğini duyurdu. Vatandaşların güvenliğini sağlamak ve muhtemel olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilecek denetimlerin 25 Nisan tarihinden itibaren başlatılacağı duyuruldu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

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“Yaklaşan Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşlarımızın bayramı huzur ve güven içerisinde geçirebilmesi için halkımızın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, havalimanları, raylı ulaşım sistemleri (Tren ve YHT Garı/Metro/Tramvay/Teleferik) iskele/liman ve otogarlarda özel güvenlik uygulamalarının yeterlilikleri, buralarda görev yapan özel güvenlik görevlileri tarafından sunulan güvenlik hizmet kalitesinin arttırılması, yetki, görev ve sorumlulukları ile alınan/alınması gereken güvenlik tedbirlerinde farkındalık yaratılması amacıyla; 25 Nisan tarihinden itibaren Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Düzce, Elazığ, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Manisa, Muğla, Samsun, Sivas ve Trabzon olmak üzere 21 ilde 286 noktada 60 Polis Başmüfettişi tarafından, diğer illerde ise İl Emniyet Müdürlükleri Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri tarafından rehberlikçi anlayışa dayalı denetim ve eğitim faaliyeti gerçekleştirilecektir.”

SHA Editör
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