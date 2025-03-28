Ramazan Bayramı'nda Hem Lezzetli Hem Sağlıklı Sofralar Mümkün

Diyetisyen Özgenur Kurt, Ramazan Bayramı’nda sağlıklı beslenmenin ipuçlarını paylaştı. Bayram sabahına hafif kahvaltıyla başlanmasını öneren Kurt, su tüketimi, porsiyon kontrolü ve tatlı tüketiminde dengeye dikkat çekti.

Ramazan ayının ardından gelen bayram, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, paylaşmanın ve mutluluğun zirveye ulaştığı özel bir dönem. Ancak bayram sofralarının cazibesine kapılmadan önce sağlığımızı da düşünmek gerekiyor. Ramazan boyunca oruçla alışan vücudun bir anda değişen öğün saatleri ve zengin sofralarla baş etmesi kolay olmayabilir.

Diyetisyen Özgenur Kurt, Ramazan Bayramı’nı hem keyifli hem de sağlıklı geçirmek isteyenler için önemli tavsiyelerde bulundu. İşte bayramda dikkat edilmesi gerekenler:

Bayram sabahına hafif bir kahvaltı ile başlanmalı.

Porsiyonlar kademeli olarak artırılmalı, sindirim sistemine ani yüklenmelerden kaçınılmalı.

Gün boyunca 8-10 bardak su içilmeli, şekerli ve gazlı içecekler yerine ayran, sade maden suyu, kefir ve bitki çayları tercih edilmeli.

Fiziksel aktivite ihmal edilmemeli, kısa yürüyüşler tercih edilmeli.

Kızartmalardan ve ağır hamur işlerinden uzak durulmalı.

Bayram şekerleri ve çikolatalar kararında tüketilmeli, tercihen bitter çikolata seçilmeli.

Ana öğünlerde sebze ve salata mutlaka yer almalı.

Lifli gıdalar tercih edilerek Ramazan’da yavaşlayan bağırsak düzeni desteklenmeli.

Tatlılar yavaş yenmeli, tadına varılarak tüketilmeli.

Diyetisyen Kurt, “Bayramda her şeyden tatmak mümkündür, ama önemli olan ne kadar ve ne sıklıkla tükettiğinizdir” diyerek denge ve ölçünün altını çizdi.

