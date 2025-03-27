Ramazan Bayramı Nedeniyle Silivri'de Pazar Günlerinde Değişiklik

Silivri Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla Fatih Mahallesi ve Selimpaşa'daki halk pazarlarının günlerinde değişiklik yapıldığını duyurdu.

Ramazan Bayramı Nedeniyle Silivri'de Pazar Günlerinde Değişiklik
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Silivri Belediyesi, Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında halk pazarlarının kurulum günlerinde düzenlemeye gitti. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, normalde pazartesi günleri kurulan Fatih Mahallesi halk pazarı 28 Mart 2025 Cuma günü kurulacak.

Öte yandan Selimpaşa Kapalı Pazarı ise 29 Mart 2025 Cumartesi günü halkın hizmetine sunulacak.

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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, vatandaşların bayram alışverişlerini rahatça yapabilmeleri amacıyla bu düzenlemeyi hayata geçirdiklerini belirterek, tüm hemşehrilere hayırlı bayramlar diledi.

 