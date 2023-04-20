Ramazan bayramını kilo almadan geçirmek için beslenme önerileri

Oruç tutarken yaşanan uzun süreli açlığın metabolizma hızında yavaşlamaya neden olmasıyla vücudun oruç sonrası daha hızlı kilo almaya müsait olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Maria Tanoğlu Abdülmesih, bu nedenle ramazandan çıkan kişilerin kilo almamak için bayramdaki beslenmelerine dikkat etmeleri gerektiğini söyleyerek, önemli tüyolar verdi.

Ramazan sırasında yavaşlayan metabolizma hızını tekrar eski düzenine adapte ederken sağlıklı beslenme kuralları çerçevesinde az ve sık beslenmenin çok önemli olduğunu belirten Medicana Kadıköy Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Maria Tanoğlu, bayramı yemek festivali olarak düşünmek yerine, yavaş geçişlerle yapılan bir adaptasyon diyeti olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

“Şeker yerine kuru meyveler yiyin”

Şeker ya da vücudun şeker olarak algıladığı besinler tüketmenin vücudun daha fazla insülin hormonu ürettiğini söyleyen Tanoğlu, “ İnsülin kanser, diyabet ve tüm kronik hastalıkları tetikler. Şeker beyin sağlığımızı da tehdit eder. Alzheimer hastalığının bu kadar artmasının baş sorumlusu şeker ve basit karbonhidrat ağırlıklı beslenme modelimizdir. Sağlığımızın kıymetini daha iyi anladığımız bu günlerde, sizler de çocuklarınıza ve torunlarınıza şeker ve çikolata yerine, kuru meyve ve kuru yemişler verin” dedi.

Tanoğlu, kilo almadan sağlıklı bir şekilde bayram geçirmek isteyenlere şu tüyoları verdi;

“Bayram sabahı hafif bir kahvaltı ile güne başlayın.

Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edin. 1 dilim baklavanın 150 kalori olduğunu unutmayın.

Asitli içecekler yerine ayran veya soda tercih edin.

Gün içerisinde şerbetli tatlılar börekler fazla yenildiyse bir sonraki öğünde sebze ağırlıklı beslenin.

Sebze ve meyve tüketiminizi arttırarak tatlı eğilimi azaltın.

Kan şekerinizi dengelemek için ara öğünlerde süt, yoğurt, ayran gibi süt grubu besin ya da ceviz, fındık, badem gibi yağlı tohumlar tercih edin.

Kafein tüketiminize dikkat edin fazla çay ve kahve içmek vücudunuzda su atılımına neden olabilir.

Havaların ısındığı bu günlerde günde 2-2.5 litre su içmeye özen gösterin.

Evde yoga, pilates, plank, fitness gibi günlük hareketinizi destekleyecek egzersizler tercih edin.”