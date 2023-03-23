Ramazan bereketi Yıldırımlılarla buluşacak

Yıldırım Belediyesi, ‘Ramazan Birlikte Güzel’ sloganıyla hazırladığı programlarla 11 ayın sultanını, Yıldırım’da ve kardeş şehir Malatya Yeşilyurt’ta ayın ruhuna uygun şekilde yaşatacak.

Yıldırım Belediyesi, af ve mağfiret ayı ramazan Şerif’i bu yıl da çeşitli etkinliklerle idrak edecek. Ramazan ayı boyunca etkinlikler hem Yıldırım’da hem de kardeş şehir Malatya Yeşilyurt’ta gerçekleşecek. ‘Ramazan Birlikte Güzel’ sloganıyla önemli konukları vatandaşla buluşturacak olan Yıldırım Belediyesi, Barış Manço Kültür Merkezi’nde Dursun Ali Erzincanlı, Merve Gülcemal, Sertaç Abi, Mehmet Emin Ay, Hayati İnanç, Ahmet Bulut, Hüseyin Goncagül’ü misafir edecek ve birbirinden güzel geleneksel ramazan etkinlikleri ile minikleri eğlendirecek. Yine ramazan ayı boyunca İlahiyatçı-Yazar Erkan Aydın ile Bursa’da İftar programı canlı yayın ile Ülke TV’de izleyiciyle buluşacak. Ayrıca konteyner kent çalışmaları devam eden Yeşilyurt’ta çalışmalarını sürdüren Yıldırım Belediyesi, bölgede kurduğu etkinlik çadırında Nurullah Genç, Abdullah Yıldız, Ali Nuri Türkoğlu, Hasan Dursun, Bahadır Yenişehirlioğlu, Beytullah Özdemir, İsmail Hakkı Ürün, Murat Belet, Hüseyin Goncagül ve ekibi, Hacivat Karagöz ile Yarışma, Ramazan Dede, Kuran’ı Kerim Tilaveti programları ile vatandaşlara ve çocuklara özel pek çok program düzenleyecek.

Yıldırım Belediyesi, sosyal destek çalışmaları çerçevesinde dayanışma ve yardımlaşma ayı olan ramazanda hem ilçedeki hem de afet bölgesindeki ihtiyaç sahibi aileler için gıda yardımından sıcak yemeğe kadar her şeyi düşündü. Yıldırım Belediyesi, binlerce ihtiyaç sahibi aileye ve 250 çölyak hastası vatandaşa da çölyak erzak kolisi dağıtırken Hatay’ın Hassa ilçesine de bin 500 gıda kolisi ulaştıracak. Yıldırım’da her gün 700 kişilik sıcak yemek dağıtacak olan Yıldırım Belediyesi yine Malatya Yeşilyurt’ta günlük bin depremzedeye iftar ve sahur verecek.

İslam âlemi olarak bir ramazan ayına daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bu mübarek günler bizler için büyük bir sevinç aynı zamanda rahmet, bereket ve mağfiret ayıdır. Beraberliklerimizin ve muhabbetimizin bereketlenmesi için ramazan ayı oldukça önemli bir fırsattır. Ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat eden insanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyorum. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Tüm hemşehrilerimizin ramazan ayını tebrik ediyor, bu mübarek ayın ülkemiz, İslam Âlemi ve tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum" dedi.