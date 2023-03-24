Ramazan çadırında şehit ve gaziler onuruna iftar düzenlendi

Ramazan ayının ilk iftarında Silivri’de anlamlı bir programa imza atıldı. Silivri Kaymakamlığı tarafından Silivri Belediyesinin Eski Festival Alanında kurduğu iftar çadırında; şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri için iftar programı düzenlendi. Programa Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, Silivri Muharip Gaziler Derneği Başkanı Adnan Gürcan, şehit yakınları, gaziler ve aileleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

YILMAZ: “RAMAZAN’IN FEYZ VE BEREKETİ TÜRK-İSLAM COĞYAFYASININ ÜZERİNDE OLSUN”

Programda bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “İdrak edeceğimiz bu Ramazan’ı fazilet bakımından diğerlerinden ayrı olmasa da milletçe buruk ve hüzünlü olarak idrak ediyoruz. Birbiri ardında gelen afetler nedeniyle ağır bir imtihan sürecinden geçtiğimiz şu zorlu günlerde Ramazan’ın feyz ve bereketinin Türk-İslam coğrafyası üzerinde olmasını en kalbi duygularımla temenni ediyorum. Nitekim Ramazan demek; amellerimizin halis niyetlerle tazelendiği sabır ve tevekkül ayı demektir. Ramazan demek; yardımlaşma, dayanışma ve kaynaşmanın mevsimi demektir. Ramazan demek; barış, kardeşlik, birlik ve beraberlik zamanı demektir. Milli ve manevi hayatımızın bu güzide dönemi gönüllerin birleştiği, yüreklerin bütünleştiği, özlemlerin vuslatla nihayete erdiği bu kucaklaşma devri, inanıyorum ki hayırlara vesile olacaktır. Ben Ramazan’ın birinci gününde şehitlerimizin aileleriyle, gazilerimizle ve gazilerimizin aileleriyle bizleri buluşturan Sayın Kaymakamımız Tolga Toğan’a huzurlarınızda şükranlarımı sunuyor ve teşekkür ediyorum. Şehitlik makamına ermiş, şehadet şerbetini içmiş kahramanlarımızın aileleriyle, gazi ve gazilerimizin aileleriyle beraber olmaktan, bu iftarı onlarla beraber yapmaktan duyduğum mutluluğu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Paylaşma ve dayanışma duygusunun öne plana çıktığı Ramazan ayı boyunca Silivri Belediyesi olarak bu iftar çadırı programımıza kesintisiz devam edeceğiz. Beldelerimizde ve köylerimizde de birer gün iftarlar düzenleyeceğiz. Ayrıca yaş almış büyüklerimize, ihtiyaç sahibi ailelerimize, garibe, gurebaya aşevimizden her gün iftar yemeği vereceğiz. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayınızın mübarek olsun, hayırlara vesile olsun.” dedi.

TOĞAN: “SİZLERLE BİR ARADA OLMAKTAN MUTLULUK DUYUYORUZ”

İftar programında konuşan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Silivri Belediyemizin her yıl geleneksel hale getirmiş olduğu bu güzel iftar çadırında şehit ailelerimizle, gazilerimizle ve gazilerimizin aileleriyle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Maalesef bu sene büyük bir felaket yaşadık. O bölgedeki vatandaşlarımızın birçoğu şu anda çadırın içerisinde iftar açıyor. Biz de bu Ramazan’ın uhreviyatını onlarla paylaşmak istedik. Bu millet çadırda iftar yapar, konteynerlerde kalır ama birlik ve beraberlik içerisinde düştüğü yerden kalkmasını da bilir. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Bu deprem felaketinin yaralarını bir an önce sarmayı da bu devlete, bu millete nasip etsin.” ifadelerini kullandı.