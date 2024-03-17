Ramazan coşkusu Ulaşlı'ya taşındı

Gölcük'te düzenlenen Ramazan ayı çocuk şenliği Ulaşlı Gençlik Merkezi'nde devam etti.

Ramazan coşkusu Ulaşlı'ya taşındı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Gölcük’te düzenlenen Ramazan ayı çocuk şenliği Ulaşlı Gençlik Merkezi’nde devam etti.

Gölcük Belediyesinin düzenlediği Ramazan ayı çocuk şenliği etkinliklerinin son durağı Ulaşlı Gençlik Merkezi oldu. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte; Hacivat, Karagöz, Kavuklu, Pişekar ve gölge tiyatro oyunları ilgiyle takip edildi.

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İlçenin 10 ayrı noktasında düzenlenecek şenlik, 19 Mart Salı günü Değirmendere Kültür Merkezi, 22 Mart Cuma günü Şirinköy Kültür Merkezi, 26 Mart Salı akşamı ise Gölcük Kongre Sarayında gerçekleştirilecek.