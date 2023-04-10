Ramazan'da 550 aileye iftarlıklar Mamak Belediyesi Aşevi'nden

Mamak Belediyesi Lokman Hekim Aşevi, ihtiyaç sahibi 550 aileye sıcak yemek dağıtımı yapmaya devam ediyor.

Ramazan'da 550 aileye iftarlıklar Mamak Belediyesi Aşevi'nden
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Mamak Belediyesi Lokman Hekim Aşevi, ihtiyaç sahibi 550 aileye sıcak yemek dağıtımı yapmaya devam ediyor.

Mamak Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetlerini sürdürüyor. Mamak Belediyesi Lokman Hekim Aşevi’nde her gün ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek pişiriliyor. Aşevinden çıkan dumanı üstünde yemekler, belediye ekipleri tarafından ailelere ulaştırılıyor. Mamak Belediyesi Lokman Hekim Aşevi Ramazan ayına özel ailelere kahvaltılık desteğinde de bulundu.

"Komşusu açken tok yatan bizden değildir"

İhtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği hizmeti verdiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "General Zeki Doğan Mahallemizde, Lokman Hekim Aşevi’mizle ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek desteği veriyoruz. İhtiyaç sahiplerinin evine sıcak yemeğimizi ulaştırıyoruz. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ diyen Peygamber Efendimizin yolunda yürümeye devam ediyoruz. Aşevimiz Mamaklılar için çalışmaya devam edecek" dedi.