Ramazan'da deprem bölgesi hassasiyeti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, deprem bölgesinde yaraların sarılması için ilk günden itibaren hummalı çalışmalar yapıldığını hatırlatarak, bölgeye yönelik hassasiyetin Ramazan ayında da devam etmesi gerektiğini söyledi. Başkan Aktaş, Bursa’da iftar programları ve erzak kolisi yardımı planlayan tüm ilçe belediyeleri ve hayırseverlerin planlarını yaparken, deprem bölgelerini de ihmal etmemesini istedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin Mart ayı olağan toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın başkanlığında yapıldı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Aktaş, depremlerin yaralarını sarmak için yoğun bir çaba harcadıklarını, Şanlıurfa’daki sel baskınları için de ekip gönderdiklerini ancak ağırlıklı olarak Hatay’a odaklandıklarını kaydetti. Başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilçe belediyelerinin de bölgede önemli çalışmalar yaptığını dile getiren Başkan Aktaş, “Özellikle Ramazan ayında deprem bölgesi için özel bir hassasiyet bekliyoruz. İftar organizasyonları ve erzak dağıtımı gibi konuları deprem bölgesi merkezli düşünerek hareket etmekte gerçekten fayda var. Mutlaka tüm ilçelerimizin Ramazan’a özel planlamaları olacaktır, ama erzak dağıtımları ile alakalı, iftar organizasyonları alakalı bölgeyi ihmal etmeyelim. 5 kişilik, 10 kişilik, 50 kişilik, 100 kişilik hiç problem değil. Oralarda daha fazla ihtiyaç sahibi var. Dolayısıyla oraları düşünmekte fayda var diye düşünüyorum” diye konuştu.

İstifalar başladı

14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesi Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri arasından 28. dönem milletvekilliği adaylığı için istifalar başladı. AK Partili Ahmet Yıldız, Murat Demir, Mihrimah Kocabıyık, Süleyman Çelik, Hicran Başkök ve Mürsel Durmaz, CHP’li Erkan Dönmez, Gürkan Esen, Şahin Sevinç ve Zafer Yıldız, MHP’den de Ayhan Önal ve Ahmet Eraslan meclis üyeliği görevlerinden istifa etti. Başkan Aktaş, 4 yıldır birlikte Bursa için hizmet ürettikleri meclis üyelerine teşekkür edip, bundan sonraki yaşamlarında başarılar diledi.

Ahmet Yıldız’ın istifasıyla boşalan Meclis Başkanvekilliği görevine yapılan gizli oylamayla Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz seçildi. Mihrimah Kocabıyık’ın yerine de İmren Çavuşoğlu encümen üyeliğine seçildi.