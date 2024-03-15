Ramazan'da paylaşım imkanı iki katına çıkıyor

Turkcell, Ramazan ayında Salla Kazan hediyelerini iki katına çıkardığını duyurdu.

Ramazan'da paylaşım imkanı iki katına çıkıyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Turkcell, Ramazan ayında Salla Kazan hediyelerini iki katına çıkardığını duyurdu.

Turkcell, Ramazan ayına özel hazırladığı Salla Kazan kampanyasıyla sevgi ve hoşgörünün, dayanışmanın arttığı bu dönemde paylaşımı çoğaltıyor.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Şirket açıklamasına göre, Turkcell’liler Turkcell uygulamasında yer alan Salla Kazan’da salladıkça ödüller kazanırken, kazandıkları interneti Turkcell’li yakınlarına hediye edebiliyor. Ramazan ayı boyunca sürecek kampanya kapsamında, kullanıcılar her hafta Salla Kazan’dan kazandıkları internet haklarını ikiye katlayarak bir başka Turkcell’li yakınlarıyla paylaşabilecek. Bununla birlikte Turkcell de kazandıklarını paylaşan kullanıcılarına ayrıca internet hediye ediyor. Böylelikle paylaşmanın mutluluğu da iki katına çıkıyor.