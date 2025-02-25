Ramazan'da sağlıklı ve dengeli beslenmenin püf noktaları

Ramazan ayına sayılı günler kala doğru beslenme, oruç tutacaklar için önemli bir gündem maddesi haline geldi. Sahurda tercih edilen besinler gün boyu enerji seviyesini korumak ve susuzluk hissini azaltmak için büyük önem taşıyor. Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Hande Nur Onur Öztürk, Ramazan ayında sağlıklı ve dengeli beslenmenin ipuçlarını paylaştı.

Gün boyu tok kalmak için protein şart

Sahurda açlık hissini geciktirecek ve susuzluğu azaltacak besinlere yer verilmesi gerektiğini belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Hande Nur Onur Öztürk, "Yumurta, yoğurt, tuzu azaltılmış peynir gibi proteinden zengin, doymuş yağdan fakir hayvansal besinler; kurubaklagiller ve sert kabuklular gibi bitkisel protein kaynakları uzun süre tokluk hissi sağlar. Tam tahıllı besinlerin, özellikle tam buğday ekmeği, yulaf ve bulgurun tüketimi, kan şekerini dengede tutarak gün içindeki dalgalanmaları önler ve açlık hissini azaltır" dedi.

Susuzluğu önlemek için sıvı tüketimi önemli

Sadece besinlerin değil, su tüketiminin de önemli olduğunu vurgulayan Öztürk, "Gün içinde kaybedilen suyu yerine koymak için iftardan sonra 1,5-2 litre su tüketmek gerekiyor. Şeker ve tuz oranları yüksek olan besinler gün içinde susuzluk ve açlık hissini artırabileceği için bu tür yiyeceklerden kaçınmak faydalı olacaktır" ifadelerini kullandı.

Sıvı kaybını artıran içeceklerden kaçının

İftardan sahura kadar geçen sürede sıvı tüketiminin aralıklı olarak yapılması gerektiğini belirten Öztürk, "Çorba, ayran, süt, yoğurt gibi sıvı ama besin değeri yüksek yiyecekler tercih edilmeli. Çay, kahve ve gazlı içecekler gibi kafein içeriği yüksek içecekler su kaybını artırdığı için Ramazan ayında sınırlı tüketilmelidir. Ayrıca su oranı yüksek meyveler hem enerji hem de sıvı ihtiyacını karşılar" tavsiyelerinde bulundu.

Tatlı seçimine dikkat

Oruç sonrası tatlı tüketme isteğinin de normal olduğunu belirten Öztürk, "Bu ihtiyacı sütlü tatlılarla karşılamak hem protein hem de enerji sağlar. İkinci tercih olarak meyve veya az şekerle hazırlanmış meyveli tatlılar düşünülebilir. Şerbetli tatlılar ise kan şekerini hızlıca yükseltip düşürdüğü için daha az tercih edilmelidir" önerisinde bulundu.

Tüm gün süren açlığın ardından hızlı yemek yemenin sindirim sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Öztürk, "Hurma, zeytin gibi besinlerle oruç açıldıktan sonra tarhana, yayla ve kurubaklagilli çorbalar sindirimi kolaylaştırır. Ana yemeğe geçmeden önce kısa bir dinlenme sindirim sisteminin zorlanmasını engeller. Yemekten sonra yapılacak kısa yürüyüşler ve bitki çayları da sindirim sürecine yardımcı olur" dedi.