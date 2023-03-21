Ramazan'da tatlı olarak kestane şekeri tüketin

Kardelen kestane şekeri üreticisi İlka Şekerleme Dijital Pazarlama Müdürü Tolga Akgün, kestane şekerinin vitamin ve mineral açısından oldukça zengin bir ürün olduğunu belirterek, ölçülü olmak şartıyla bağışıklık sistemini güçlendirici etkisine sahip kestane şekerinin, Ramazan ayında da gönül rahatlığıyla tüketilebilecek bir lezzet olduğunu söyledi.

Tolga Akgün, yaklaşan ramazan sebebiyle yaptığı açıklamada, sağlıklı beslenme ve kestane şekeri tüketimi arasındaki bağlantıya dikkat çekti. Akgün, oruç tutanların Ramazan ayında beslenmelerine daha çok dikkat etmesi gerektiğini, özellikle bağışıklık sisteminin güçlü olmasının büyük önem taşıdığını vurguladı. Kestane şekerinin Ramazan ayında gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini ve sağlıklı beslenme noktasında oruç tutan kişilere büyük fayda sağlayacağını söyleyen Akgün, kestane şekerinin en bariz özelliğinin bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudun hastalıklara karşı direncini artırdığını söyledi. Tolga Akgün, yapılan araştırmalarda kestanenin doğal besin olarak vücuda birçok faydasının tespit edildiğini, kestanenin şeker formuyla da bağışıklık sistemini güçlendirdiğinin ortaya konulduğuna dikkat çekerek kestanenin vücuda faydaları konusunda şu bilgileri aktardı:

“Eski çağlardan beri sofraları süsleyen kestane, tamamen tabi ortamda yetişiyor. Kestane, diğer sert kabuklu meyvelerin aksine vitamin ve mineral açısından oldukça zengin bir gıda özelliği taşıyor. Yağ oranı düşük olduğu için, iyi kalitede sindirilebilen lifleri barındırıyor. Bunların yanı sıra bol miktarda B1, B2 ve C vitamini içeriyor. Güçlü bir antioksidan olan kestane, vücuttaki zararlı radikallere karşı adeta kalkan görevi görüyor. İyi bir potasyum kaynağı olan kestane, demir, kalsiyum, magnezyum, mangan, fosfor ve çinko gibi mineraller açısından zengin olması nedeniyle de bağışıklık sistemini güçlendirici bir etkiye sahip.”

Tolga Akgün, açıklamasında oruç tutanların tercih ettiği tatlılardan biri olan kestane şekerinin, kan şekerini dengeleyici özelliğine işaret ederken, diyabet hastalarının kestane şekeri tüketiminde duyarlı olması ve ölçülü tüketime azami dikkat etmesi gerektiğini de dile getirdi. Normal şartlarda günde üç adet kestane şekeri tüketilmesinin faydalı olacağını belirten Tolga Akgün, “İlka Şekerleme olarak sağlıklı üretime önem veriyoruz. Modern tesislerimizde hijyen ve sanitasyon şartlarına uyarak üretim yapıyoruz. Kardelen marka kestane şekerleri doğal şekerle tatlandırılıyor. Çikolatalı ürünlerde ise gerçek kakao kullanıyoruz. Aldığımız ISO 22000 ve FSSC22000 belgeleri, sağlıklı üretim konusunda tüketicilerimize sunduğumuz güvenceyi gösteriyor” dedi.